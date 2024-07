Mujer quemó a su vecina con agua hirviendo porque le hizo un reclamo

La presunta agresora fue detenida en flagrancia, pero sólo permaneció 24 horas detenida.

Un nuevo acto de intolerancia preocupa a los habitantes de Barranquilla. Ebeline Paola Mena Castillo, de 43 años, y natural de la Punta de Los Remedios zona rural de Dibulla, en La Guajira, resultó quemada luego de reclamarle a su vecina por el excremento que dejaba su perro en la puerta de su casa, todas las mañanas.

El violento hecho se presentó en la carrera 29C con calle 30, en el barrio Villa San Pablo de la localidad Suroccidente de Barranquilla. Ante el reclamo, Daniela Hernández, como fue identificada por las autoridades la agresora de 19 años, se llenó de ira, calentó agua y se la echó, causándole graves lesiones que ahora la tienen bajo cuidados médicos.

Según Mena Castillo, desde hace varias semanas estuvo poniendo la queja a su vecina ya que siempre el canino dejaba su excremento en la puerta de su vivienda, que también funciona como local comercial, pero ella no lo limpiaba, por lo que la mantenía con molestia debido a la falta de conciencia de su vecina a la hora de atender al perro.

Luego de este hecho la mujer manifestó que fue agredida por familiares de la dueña del perro. “Pasaron más de 15 minutos y veo que el excremento sigue ahí. Lo recojo y se lo echo en su casa. En ese momento sale su hermano y forcejea conmigo. Cuando ya él me suelta, yo veo que viene Daniela hacia donde mí, y pensé que me iba a echar agua fría. Yo siento en mi cuerpo un ardor, y me doy cuenta de que lo que me tiró fue agua caliente”, dijo al diario El Heraldo la mujer afectada.

La presunta agresora fue detenida en flagrancia, pero sólo permaneció 24 horas detenida; mientras que la agredida fue sometida a cirugía para remover tejidos dañados de su piel, por lo que exige a las autoridades competentes que se haga justicia.