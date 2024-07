Video registró el impresionante accidente en el que muere el conductor de un camión

El pasado miércoles 17 de julio, un trágico accidente ocurrió en la vía Ipiales - Pasto, en el departamento de Nariño. Un conductor de un camión tipo turbo perdió la vida.

El vehículo de carga liviana, que descendía rápidamente, intentó detenerse en una rampa de emergencia, pero no lo logró.

El hecho se reportó en la doble calzada, específicamente en el kilómetro 55 que conduce a Pasto. Pasajeros de otro vehículo capturaron en video al camión, que se desplazaba a gran velocidad. A pesar de los esfuerzos del conductor para maniobrar en las curvas, al llegar a la rampa, el camión no se detuvo y cayó desde una gran altura.

Puede leer: Condenado padre que mató a su hija luego de verla hablando con un hombre: hay detalles

“Se quedó sin frenos bajando de Ipiales y no lo frenó la rampa”, comentó un testigo del accidente.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales acudió al lugar con seis unidades y dos vehículos de emergencia, constatando que el conductor había fallecido en el acto.

“Se utilizó equipo de extricación para liberar al conductor del camión, que lamentablemente ya no tenía signos vitales”, informaron las autoridades. Además: Joven de 23 años apuñaló seis veces a su hermana tras discutir por un desayuno

Después de varias horas de trabajo, el cuerpo del conductor fue entregado a la Policía para iniciar las investigaciones correspondientes y verificar las condiciones de la rampa.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entre enero y junio de 2024, se han registrado 3,943 muertes por accidentes de tránsito en Colombia. De estas víctimas, 94 eran usuarios de vehículos de carga, un aumento en comparación con las 86 víctimas reportadas en el mismo periodo de 2023.

Llega a los grupos de camioneros el vídeo de los angustiosos momentos antes del fatal accidente en la via Pasto Ipiales cuando el compañero conductor logra maniobrar el vehículo hasta la rampla de frenado la cuál es ineficiente y no logra detener el vehículo de carga liviana. pic.twitter.com/DXYd3dyVsB

🚨ALERTA

Accidente en la via Pasto - Ipiales dónde un vehículo de carga liviana pierde los frenos y al usar la rampa de frenado está es insuficiente y no logra detener el vehículo que sale volando y cae varios metros adelante en mitad de la via causando la muerte del compañero. pic.twitter.com/rzlGY2sBfK