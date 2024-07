Joven mordida brutalmente por sus perros contó por qué "sus bebés" reaccionaron así

La joven contó lo que, al parecer, ocasionó la reacción del animal.

María Paula Peña, una mujer de 27 años oriunda de Santander, Colombia, sufrió un trágico incidente el 24 de junio cuando fue atacada violentamente por sus dos perros de raza American Bully XL en su hogar en Concord, California. El ataque ocurrió mientras jugaba con sus mascotas, que interpretaron el juego como una amenaza. La policía tuvo que intervenir y abatir a los animales para detener el ataque.

“Vi que mi ragnarcito me siguió, entonces al ir hacia la basura yo me escondí como en una esquina. No sé por qué se me ocurrió jugar así en ese momento. Yo me cubro, pero sé que él me está buscando porque va y viene como dos veces”, contó en una entrevista con RCN.

Acto seguido, ella le da un "pequeño susto" y él reacciona violentamente. Tras esto, su otra perrita se une en el ataque. “Yo nunca había hecho eso con él y por eso tal vez lo tomó como que yo lo estaba atacando y se asustó, lo pude ver en su mirada”, explicó.

Ante los gritos desesperados, llegó la policía y los uniformados abrieron fuego contra los animales, ya que insistían en agredirla. Finalmente, gravemente herida, fue trasladada de urgencia al hospital John Muir Health, donde lleva al menos 15 días recuperándose.

Por ahora, ella no entiende muy bien qué sucedió, pero argumenta que tuvo la culpa por haber ocasionado la reacción de su perro al jugar de esa forma. Ahora, a pesar de que tiene heridas muy profundas, los extraña y los recuerda como "su mejor compañía".