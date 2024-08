¡Pilas! ¿Por qué debe evitar contestar las llamadas con este indicativo?

Se conoció una nueva modalidad de estafa que usa llamadas que provienen aparentemente de un país en particular. Conozca cómo funciona esta modalidad y cómo evitar ser víctima de este delito.

¿Le ha pasado que le entran llamadas con indicativos o números extraños, aparentemente del exterior? ¿Le llegan mensajes sospechosos de WhatsApp o llamadas de otros países, supuestamente de parte de su banco para actualizar datos e información? Tenga cuidado, es probable que se trate de una estafa y lo que quieran sea robar su información o, peor aún, vaciarle sus cuentas.

Y es que ahora los delincuentes están encontrando nuevas maneras de estafar a sus víctimas, valiéndose de la tecnología y de las ventajas que trae para evitar la trazabilidad y el rastreo de los responsables. Una de las modalidades más recientes, según se ha denunciado, proviene de los números internacionales que tienen el indicativo +84, correspondiente a Vietnam.

Al parecer, valiéndose de la popularidad de WhatsApp, los estafadores han tratado de robar información personal y financiera de sus víctimas, a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y ofertas fraudulentas para engañar a las personas. Con hábiles artimañas logran incluso obtener datos como contraseñas y claves de seguridad de las cuentas bancarias.

¿Qué pasa con las llamadas del indicativo +84?

Las llamadas que provienen del prefijo +84 han venido siendo reportadas por los usuarios, pues aparentemente han surgido muchos casos de llamadas provenientes de ese país que han resultado en intentos de estafa y hurto. Los delincuentes tratan, por ejemplo, de obtener información personal, tomar capturas de pantalla de los rostros de las personas para luego suplantarlas o robar datos financieros para realizar compras o cargos sin autorización.

Para evitar ser víctima de este tipo de fraude, es clave evitar atender llamadas de números desconocidos con indicativos que provienen del exterior. En lo posible bloquee esos números sospechosos y ajuste la configuración de privacidad en sus aplicaciones para limitar las interacciones con desconocidos.

¿Cómo funciona la estafa?

El fraude comienza cuando los delincuentes acceden de manera remota a los dispositivos móviles de las personas. Una vez que logran esto, roban las credenciales bancarias para acceder al homebanking y vaciar las cuentas de ahorros de las víctimas. Lea: Resultados de las Loterías de Bogotá y Quindío del 1 de agosto de 2024

¿Cómo logran que las personas caigan en la trampa?

Mediante diversas técnicas de ingeniería social, los criminales engañan a sus posibles víctimas haciéndose pasar por empleados de empresas de servicio eléctrico. Utilizan falsos avisos de deuda, enlaces maliciosos para acceder a subsidios, y ofertas de descuentos inexistentes para jubilados. De esta manera, logran convencer a las personas desprevenidas para que les proporcionen información sensible.

Por fortuna, existen dos claves para evitar caer en las trampas de los ciberdelincuentes. Primero, es fundamental mantenerse informado sobre las estrategias de piratería y los ataques más comunes. Segundo, hay que estar siempre alerta y mantener un espíritu crítico, cuestionando, por ejemplo, por qué una empresa de servicios querría los datos personales.

¿Cómo evitar ser víctima de estafas?

Las instituciones legítimas, como bancos y empresas de renombre, nunca solicitan información sensible mediante correos electrónicos o mensajes no solicitados. Por eso, es importante estar atento ante la recepción de solicitudes de este tipo. Expertos recomiendan no proporcionar la información y contactar directamente a la institución a través de canales oficiales para verificar la autenticidad de la solicitud.

Además, verificar la autenticidad de las comunicaciones es una práctica crucial para evitar caer en estafas. Una manera efectiva de hacerlo es revisando el medio por el que se recibe el falso anuncio. Las estafas suelen provenir de direcciones de correo o números de teléfono que imitan a los oficiales pero con ligeras variaciones. Por ejemplo, una letra o número diferente que puede pasar desapercibido a primera vista.