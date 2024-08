Pareja de novios grabó un video antes de que les arrebataran la vida

Brigitte Tatiana Restrepo Cantillo y Andrés Felipe Luna Martínez, ambos de 20 años, fueron asesinados en el sector de La Castellana en Barrancabermeja.

El trágico suceso ocurrió el sábado 10 de agosto, alrededor de las 3:00 p.m.

Según los primeros reportes, la pareja se desplazaba en motocicleta cuando fue interceptada por sujetos armados que, sin mediar palabra, abrieron fuego contra ellos. Los delincuentes, también a bordo de motocicletas, dispararon en repetidas ocasiones, provocando la muerte inmediata de Brigitte. Andrés Felipe, gravemente herido, fue trasladado a la Clínica La Magdalena por los Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, pero falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Las razones detrás de este ataque aún no están claras, y las autoridades descartan el robo como móvil, ya que las pertenencias de las víctimas fueron encontradas en el lugar del crimen. Un testigo del hecho comentó: "No sabemos si fue por problemas personales o alguna otra razón, pero lo cierto es que no les robaron nada."

La autoridades revelaron que Luna tenía antecedentes penales por homicidio y había salido de prisión hace apenas un mes, lo que podría estar relacionado con el ataque.

Un detalle ha generado tristeza en redes sociales. Brigitte Tatiana había compartido recientemente un video en el que expresaba su amor por Andrés Felipe, sin imaginar que sus vidas serían truncadas de manera tan brutal.