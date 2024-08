Joven universitario se despidió por WhatsApp y explicó qué debían hacer tras su muerte

Dejó un conmovedor mensaje explicando lo que debía suceder tras su muerte.

Julián Cantillo, un joven estudiante de la Universidad del Atlántico, decidió acabar con su vida en las instalaciones del plantel educativo, luego de dejar un mensaje en un grupo de WhatsApp.

En el mensaje, dio a sus compañeros instrucciones sobre lo que debían hacer tras su fallecimiento y aprovechó para disculparse. Como era de esperarse, los demás alumnos trataron de persuadirlo para que no se hiciera daño. Sin embargo, pocos minutos después, se dejó caer desde un edificio.

Puede leer: Mujer se lanzó de un tobogán y al caer al agua tuvo una hemorragia

En su mensaje escribió: "Hola, creo que pocos aquí me conocen. Lamento mucho lo que estoy a punto de hacer y pido disculpas si esto afecta alguna de sus clases (espero que no, mi vida no debería ser tan importante). El número de mi papá es..., se llama Julio Cantillo. Agradecería si pueden contactarlo; no quiero que mi mamá sea la primera en enterarse. En la billetera que está en mi bolsillo izquierdo encontrarán mi cédula y una nota que deben leer mis familiares, además de mi bolso que está en el 6to piso del bloque D". Además: Conductor de carro particular arrolló a dos ladrones que lo iban a robar; uno de ellos murió

Luego de la caída, fue trasladado de urgencia a una clínica. A pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció poco después. La pérdida del joven conmovió a toda la comunidad educativa, generando una ola de preocupación por los casos similares registrados en el país.