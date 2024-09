"Se nos murió un hijo": policía le disparó a un pitbull y alegó que era su vida o la del animal

El animal enloqueció y atacó a más de uno. La dueña a pesar de todo, autorizó que le dispararan.

Un perro pitbull llamado Danger fue abatido por un agente de policía el pasado viernes 13 de septiembre en Manizales, luego de atacar a sus dueños y a uno de los uniformados que respondió a un llamado por una riña doméstica en el barrio San Sebastián.

Según el relato de Lina María Ocampo, dueña del can, su hermano llegó a la vivienda y comenzó a golpear violentamente la puerta, lo que desencadenó la reacción agresiva de Danger, atacando al hombre. La joven narró que, al ver esto, intentó calmar al animal, pero este, lejos de atender a sus gritos, intentó agredirla en una pierna.

"Lo que yo hago es abrazarlo para entrarlo, pero cuando voy a cogerlo nuevamente, el perro actuó atacándome a mí", contó.A la escena arribó la policía por el reporte de la pelea familiar; sin embargo, el rumbo de la emergencia cambió rápidamente, pues el animal, cegado por la ira, también se lanzó a herir a un uniformado.

Ante esto, la joven reconoció que de no haber intervenido la policía, posiblemente no estaría con vida, junto a su bebé de 14 meses que se encontraba presente.En un primer momento, según el testimonio, el policía intentó persuadir al animal de varias maneras para que lo soltara, ya que lo tenía prensado en su brazo.

Sin embargo, al ver que el canino no desistía del ataque, el patrullero le preguntó a la dueña si podía dispararle, ya que no veía otra opción y la situación se estaba saliendo de control."Si yo no doy esa autorización, mata al señor patrullero y hasta de pronto también a mí", aseguró la dueña, quien a pesar del dolor por la pérdida de su mascota —a la que consideraba como un hijo— respaldó la actuación de la policía, catalogándola como adecuada dada la gravedad de la situación.La Policía de Manizales, por su parte, ratificó que el agente agotó todos los medios antes de verse obligado a hacer uso de su arma de fuego.

"Era la vida de él o la vida del animal", concluyeron en redes sociales.