La bailarina quemada durante un show pasó de estar sedada a conceder una entrevista

Desde su camilla, Daniela habló por primera vez frente a las cámaras tras la tragedia.

La joven actriz y bailarina Laura Daniela Villamil, quien sufrió graves quemaduras durante una presentación en el restaurante Andrés Carne de Res en Chía, ha despertado tras un mes de estar sedada y concedió una entrevista exclusiva a Noticias RCN.

En la conversación, Laura compartió cómo se siente tras haber vivido esta trágica experiencia y envió mensajes reflexivos sobre temas como Dios, las oportunidades en la vida y la empatía.

Aunque reconoció que ha enfrentado días muy difíciles y de mucho dolor, destacó que mantiene su fe intacta en su recuperación. Actualmente, no puede realizar algunas actividades básicas como ir al baño o ponerse de pie, pero subrayó que el apoyo de su familia, amigos y de todos los que han estado pendientes de su salud ha sido clave para sacar fuerzas y continuar adelante. "Es asombroso ver tanta solidaridad, no me lo creo a veces", afirmó.

Durante la entrevista, Laura confesó que en ocasiones se siente como una "carga" para su familia debido a su condición. Sin embargo, ellos se han encargado de hacerle saber que no es así, asegurándole que la quieren, la apoyan y que su bienestar es su prioridad.

Villamil también agradeció a Dios por su vida, señalando que estar viva es un milagro. "Al principio fue difícil porque no veía bien. Fue muy complejo el despertar, pero a medida que pasaba el tiempo fui asimilándolo. Estar viva es realmente un milagro. Agradezco muchísimo a todas las personas que me han enviado luz, oraciones, palabras y esa energía linda que llega para una pronta recuperación", dijo.

En el encuentro virtual, el periodista expresó su admiración y cariño hacia Laura, y le aseguró que en los próximos días irá a visitarla personalmente.