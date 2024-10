El clamor de la mamá de Sofía; la niña que desapareció al salir por un champú para su perro

La mujer se encuentra angustiada y le pidió a las personas que tienen a su hija que, por favor, la liberen.

Las autoridades de Candelaria, Valle, siguen trabajando incansablemente en la búsqueda de Sofía Delgado, una niña de 12 años que desapareció el 29 de septiembre tras salir de la casa de su abuela. La alcaldesa Gessica Vallejo confirmó que la ley seca decretada en Villagorgona busca facilitar las labores de búsqueda y unir los esfuerzos de la comunidad y los organismos de socorro.

La familia de Sofía, especialmente su madre, Lady Zúñiga, ha hecho un llamado desgarrador a las autoridades, rogando por respuestas. La búsqueda ha movilizado a policías, bomberos y miembros de la comunidad, quienes han recorrido diversos sectores en busca de pistas.

El decreto de ley seca, que rige hasta el lunes, fue implementado para evitar distracciones y garantizar que la búsqueda se realice de manera concentrada. La Sijín también está investigando todas las pistas obtenidas hasta el momento.

Sofía desapareció cuando se dirigía a su hogar, un trayecto de solo una cuadra, lo que ha generado una profunda preocupación entre los habitantes del corregimiento, quienes se han sumado a las labores de rastreo. Mientras la incertidumbre crece, la comunidad se mantiene alerta, colaborando con las autoridades en la esperanza de encontrar a la niña.

La Alcaldía ha destacado la importancia de que la búsqueda se mantenga activa y que cualquier información que pueda llevar al paradero de Sofía sea reportada inmediatamente

En una entrevista con RCN, la señora Zúñiga rogó a Dios y a las personas que sepan algo, le ayuden. Asímismo, le envió un mensaje a las personas que tienen a la niña, "Yo los perdono, pero por favor, libérenla", dijo. Además, recalcó que estos días han sido muy difíciles para ella y todos sus parientes, "Este es un dolor muy grande que yo como madre, la verdad no se puede explicar. Le pido a Dios que me de fuerzas, pero ya no puedo, es muy dura esta situación. Está corriendo peligro la vida de mi hija", expresó.