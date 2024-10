Evelyn, señalada como cómplice de Brayan Campo, se pronunció tras recobrar su libertad

Después de la intensa ola de críticas hacia Evelyn Rodas, tras ser involucrada en el crimen de la pequeña Sofía Delgado, se pronunció a través de redes sociales.

El crimen de Sofía Delgado en Candelaria, Valle, ha dejado a los colombianos sumidos en profundo dolor, dudas, indignación y preocupación. La niña, quien fue secuestrada por Brayan Campo, un empleado de una tienda de productos para mascotas, desapareció a escasos metros de su casa en circunstancias que aún están bajo investigación.

Tras una intensa búsqueda, 19 días después fueron encontrados sus restos en una zona boscosa cercana al lugar de los hechos. Ayer, su familia, acompañada por cientos de personas, le dio el último adiós en una ceremonia solemne donde rezaron por ella, le dedicaron palabras de despedida y ofrecieron una misa en su honor.

En cuanto a la mujer que inicialmente fue señalada de haber participado en este crimen, quien fue detenida y posteriormente puesta en libertad por falta de pruebas en su contra, se pronunció a través de su cuenta de Facebook.

En esta red social, miles de colombianos dejaron mensajes de odio, rechazo e incluso amenazas. A través de ese mismo medio, Rodas publicó varias frases tras recuperar su libertad. Sin embargo, para muchos, sus palabras demuestran falta de respeto hacia la familia de la víctima y poca empatía con lo sucedido. Mientras tanto, otros solo esperan que las investigaciones avancen y se esclarezca si efectivamente la mujer no tuvo relación con el crimen.

A continuación, algunas de las publicaciones de la mujer:

"Soy trabajadora, con buenos principios. No sabía lo que había sucedido, ya salió a la luz la verdad. Miren las noticias, déjenme en paz por favor , lo suplico. No más insultos para mi", "Yo no soy culpable de lo que se me acusa. Ya la verdad salió a la Luz. Vean noticias, infórmense, déjenme tranquila por favor", "Mi pequeña pronto salimos de esta. No soy culpable de lo que se me acusa y pronto saldré bien librada te amo y pronto juntas", "Soy madre amo a mi hija con todo mi alma. Gracias a Dios se demostró mi inocencia, soy libre solo quiero protección soy inocente", "Él es el culpable yo no hice nada. Soy inocente solo fui una víctima más de este asesino. Ayúdenme a difundir para que pague por lo que hizo. Yo también soy madre solo tenía los ojos vendados con una persona que me hacia daño a mi también", se lee en su perfil de Facebook.

Aunque por el momento la mujer no está tras las rejas, las investigaciones continúan su curso para esclarecer la verdad.

“De momento, la mujer, Evelyn Rodas, quedó libre, ya que Brayan Campo aseguró que su expareja no tenía nada que ver con lo ocurrido. La mujer continúa bajo investigación de la fiscalía, ya que se encontró que hay muchas contradicciones entre las declaraciones dadas por cada uno”, narró el coronel Carlos Germán Oviedo a Noticias Caracol.

DATO: El acusado aceptó los cargos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado, y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio.