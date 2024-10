Hombre le pidió a 'La Santa Muerte' que le ayudara a mantener a su hijastra obsesionada por él

El hombre, al parecer se suicidó luego de arrebatarle la vida a Liyen.

En el municipio de Landázuri, Santander, la comunidad está consternada tras la muerte de Liyen Cubides, una adolescente de 16 años que habría perdido la vida a manos de su padrastro, Elver Armando Pineda Ballesteros. Según Noticias Caracol, la joven había denunciado en el pasado a Pineda por abuso sexual.

El crimen se registró el sábado 26 de octubre en la vereda Santa Bárbara, donde, según testimonios, se habría desencadenado una discusión entre Liyen y Pineda. Durante el altercado, el hombre presuntamente disparó contra la adolescente, provocando su muerte. Las autoridades llegaron a la escena alertadas por los gritos de auxilio y detallaron que la víctima habría sufrido violencia física, y posiblemente sexual.

Conforme las investigaciones avanzaban, se conoció un video que muestra a Pineda participando en un ritual con un supuesto brujo, en el cual solicitaba que la joven “solo tuviera ojos” para él. Este acto, ha dejado a la familia de la joven perpleja ya que, con esto se darían cuenta de la mentalidad obsesiva de este sujeto. “Te entrego mi alma, fe y voluntad, también la de Liyen Moncada Cubides para que sus ojos y su mente sean nublados, que su cuerpo, alma y espíritu me pertenezcan solamente a mí. Gracias, Santa Muerte, por este gran favor que me haces. A cambio de esto me comprometo contigo a divulgar tu buen nombre y a terminar este santo trabajo para la protección mía y de Liyen. También te pido el favor que alejes a cualquier hombre que a ella la está enamorando para que su corazón y su amor me pertenezcan únicamente a mí”, dice en el inquietante clip.

Por su parte, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Landázuri habían ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información sobre el paradero del presunto agresor. Sin embargo, el domingo 27 de octubre, las autoridades encontraron el cuerpo de Pineda en una zona rural cercana. Tras las verificaciones, se confirmó que el cadáver correspondía al señalado, dando así por concluída la búsqueda.

Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles de este trágico suceso, mientras la comunidad exige justicia y apoyo a las víctimas de violencia de género en la región.