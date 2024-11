Un soldado murió y otro resultó herido tras explosión de bomba

En el lugar de los hechos iba a asistir una comisión del Ministerio de Hacienda.



Un fuerte hecho de violencia ha sacudido a la región de El Plateado en Argelia, Cauca, tras el ataque de una motobomba por las disidencias de las FARC detonada el viernes en el casco urbano de la población, un soldado falleció y otro se encuentra gravemente herido.

El ataque fue perpetrado en el parque principal de El Plateado cuando un grupo de soldados se encontraba realizando labores de patrullaje. El Ejército Nacional de Colombia, afirmó que dos uniformados resultaron gravemente heridos, Carlos Rangel Pérez, recibió el mayor impacto de la onda expansiva y perdió sus dos piernas. El soldado identificado como Pedro Fonseca Rojas, oriundo de Boyacá y quien llevaba 18 años en el Ejército, perdió la vida.

Las Fuerzas Militares expresaron sus condolencias a las familias de los uniformados, “Enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de nuestro soldado Pedro Fonseca Rojas, quien fue asesinado por las disidencias de las FARC del Frente Carlos Patiño mientras cumplía con la misión de propender por la seguridad de los habitantes del municipio de El Plateado, Cauca. Así mismo, en esta acción fue herido el soldado profesional Carlos Rangel Pérez a causa del artefacto explosivo improvisado”, se lee en el comunicado.

En el lugar, se tenía previsto la realización de un evento cultural por una comisión del Ministerio de Defensa, para la entrega de computadores, actividades recreativas y servicios de salud, luego del ataque los 50 funcionarios se tuvieron que devolver.

Es de señalar, que en días pasados, las disidencias de las FARC emitieron un comunicado amenazando a los artistas que se iban a presentar el viernes en el corregimiento, entre ellos Arelys Henao, cantante de música popular quién decidió cancelar la presentación.

“En El Plateado hay zozobra, intranquilidad y muchos de los que íbamos al evento de oferta institucional, departamental y municipal tomamos la decisión de regresarnos hacia la cabecera por considerar que se correría mucho peligro en la zona por todo lo que hoy sucede”, afirmó Osman Guaca, alcalde de Argelia.

Además, el mandatario indicó que durante la noche del jueves y la madrugada del viernes no hubo energía en el municipio, “todavía existen algunas células haciendo presencia en la zona y que ocasionan estas barbaries. No puede ser que seres humanos que están en la zona tengan que estar escondidos y no salir a la calle porque en cualquier momento se puede presentar una situación como la que estamos viviendo”.