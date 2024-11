Sujeto aborda a mujeres las abraza, amenaza, golpea y roba

La comunidad de una localidad de Bogotá se encuentra preocupada por el modus operandi del hombre.



En el barrio Luján, de Engativá diferentes mujeres denunciaron que han sido víctimas de un hombre que las agrade, les roba sus pertenencias y las intimida tomándoles fotos, para advertirles que conoce su lugar de residencia y de trabajo.

Una de las víctimas relató que fue abordada por el hombre cuando regresaba a su casa en compañía de su hija, “sentí que alguien me abrazó del cuello, me empezó a amenazar diciéndome que le diera la plata, que le diera el celular. Me jaló el pelo y me dijo que ya sabía dónde vivía, que me iba a matar. Luego me tomó una foto a mí y a mi hija, y salió corriendo hacia la esquina. Yo empecé a gritar, pero ya se había marchado”.

Las víctimas se encuentran aterrorizadas y temen por su bienestar, por lo que le piden a las autoridades intensificar la presencia en la zona para dar con el paradero del criminal. “Es moreno, de pelo negro, bajo, es de contextura gruesa. Está vestido con camiseta blanca y un pantalón de sudadera gris”, enfatizó una de las mujeres agredidas.