Nueva ley prohibe la inmovilización de motos por infracciones menores

El Congreso de Colombia aprobó una nueva ley que modifica significativamente las normativas de tránsito para los motociclistas del país.



La reforma, impulsada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, elimina la inmovilización de motos por infracciones menores, lo que representa un avance importante para los conductores de motos.

Cepeda aseguró que esta ley "saldó una deuda de equidad con los motociclistas", destacando que la medida busca generar una mayor equidad entre los conductores de motos y los de vehículos particulares. "Es un paso hacia una cultura de responsabilidad vial que beneficia la seguridad de todos", expresó el presidente del Senado.

Puede leer: Estas son las cuatro personas fallecidas tras desplome de una mina de oro artesanal

Con la nueva normativa, las infracciones menores ya no implicarán la inmovilización de la moto, lo que significa que los motociclistas podrán recibir multas sin que sus vehículos sean llevados a los patios. Las infracciones que ya no serán motivo de inmovilización incluyen: transitar en contravía, no detenerse ante una luz roja o amarilla, estacionar en lugares prohibidos, conducir sobre aceras y adelantar en túneles o curvas.

Sin embargo, los motociclistas deberán seguir cumpliendo con las normas y pueden ser sancionados con comparendos si cometen faltas como: transitar en contravía, no detenerse ante una luz roja o amarilla, estacionar en un lugar prohibido, conducir sobre aceras y adelantar en túneles o curvas.

Leer: Joven de 15 años apuñaló a sus padres porque le dio ira que lo mandaran a hacer oficio

El senador Gustavo Moreno, uno de los impulsores de la ley, destacó que esta medida pone fin a un "negocio de las grúas y los parqueaderos" que afectaba especialmente a los motociclistas que dependen de sus vehículos para su trabajo diario. Según Moreno, muchas veces los motociclistas se veían obligados a pagar más por recuperar sus motos de los patios que por el costo mismo de las infracciones.

Por su parte, el senador Alejandro Vega calificó la ley como un ajuste necesario para corregir una "injusticia histórica" hacia los motociclistas, quienes representan más del 92% de los usuarios de motos en Colombia. Vega subrayó que la reforma busca evitar que los motociclistas sean penalizados de manera desproporcionada por infracciones menores, protegiendo su economía y bienestar.