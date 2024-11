"Me siento insegura en mi propia casa": famosa actriz fue víctima de delincuentes

La actriz colombiana Katherine Porto compartió en sus redes sociales el tenso momento que vivió en Bogotá tras ser víctima de un robo mientras realizaba diligencias personales.

Porto, contó que el incidente ocurrió en la carrera 7, cerca de una clínica donde se encontró haciéndose unos exámenes médicos. Mientras esperaba un taxi y hablaba por teléfono, dos hombres en motocicleta se le acercaron y le arrebataron el celular de manera violenta, causándole una pequeña herida en la mano.

"Estaba en la calle y, de repente, una moto pasó por el andén y me quitó el celular. Me sacaron sangre al arrancarmelo de la mano", relató la actriz, quien confesó haber sentido un profundo susto durante el incidente. "Quedé todo el día triste, tenía miedo de pedir un taxi porque ya pensaba lo peor y sigo en shock, afortunadamente no me pasó nada grave pero si algo se fragmentó dentro de mi… conecté con una sensación de miedo, de pánico que me robó la calma y nada solo quería decirles que debemos cuidarnos entre todos", añadió.

Puede leer: Ella es Sandra, la mujer que se volvió viral al quedarse dormida en el estadio durante el partido de Colombia

Porto, quien había estado fuera del país por compromisos laborales en España e India, lamentó el regreso a una realidad de inseguridad en la capital colombiana. "Cuando vuelves, se te olvida lo inseguro que es esto", expresó con preocupación. Además: "Ya no tenía sueños": Sara Uribe recordó su relación con Freddy Guarín

Afortunadamente, el robo no se concretó, ya que el teléfono cayó al suelo durante el escape de los asaltantes. La actriz agradeció que el incidente no pasara a mayores y aseguró: "Mis angelitos me cuidan y protegen".