Tras su muerte, descubrieron que su padrino abusaba de él

El acusado aceptó los cargos del homicidio del joven de 16 años.



En junio de 2014, Luis Felipe Muñoz, fue asesinado por su padrino en una residencia ubicada en el sector de la comuna 8 de Medellín, el joven habría recibido un golpe contundente en la cabeza.

Muñoz creció en una familia humilde, sus tres hermanos fueron entregados al cuidado de un familiar y cuatro de ellos fueron dados en adopción, debido a las condiciones vulnerables de su progenitora, Teresa Macía, puesto que tenía un trabajo informal y no tenía con quién dejar a los menores.

Luis Felipe, fue dejado bajo el cuidado de Jesús Antonio Giraldo, su padrino, quien era reconocido por ayudar a las personas de pocos recursos,“al darme cuenta de que era un niño que necesitaba ayuda porque su padrastro lo maltrataba, me sentí muy triste. Me di cuenta de que hacer una obra de caridad, era bueno. Me dio pesar del niño y le dije a la mamá que si me lo dejaba”.

Al pasar el tiempo, Giraldo le manifestó a Macía que su hijo estaba adoptando comportamientos extraños, asegurando que en la celebración del Día del Padre, Muñoz salió a comprarle unas cervezas a su padrino, sin embargo, tuvieron una discusión por lo que no regresó a su casa y tomó un rumbo desconocido. A los pocos minutos, Giraldo aseguró que de camino a su casa encontró a Luis Felipe gravemente herido, por lo que el joven luego de ser trasladado al hospital, perdió la vida debido a la lesión en su cabeza.

Esteban Patiño, amigo del joven, tras seis meses de su deceso afirmó que el presunto responsable del crimen sería Giraldo, puesto que Muñoz en repetidas ocasiones le habría dicho que el hombre lo agredía físicamente con objetos contundentes “yo estaba seguro de que había sido Jesús. Cuando él estaba borracho, trataba a Felipe de una manera muy brusca”.

Finalmente, las investigaciones le dieron la razón a Patiño e incluso revelaron que Giraldo abusaba sexualmente de Muñoz, además de maltratarlo. Jesús Antonio fue capturado por el delito de homicidio agravado y aceptó los cargos.