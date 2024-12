“No vamos a reducir el presupuesto de la educación”: Petro

El Gobierno del Cambio, liderado por el presidente Gustavo Petro, entregó un nuevo Edificio de Aulas y Mirador Universitario en la Institución Universitaria Mayor de Cartagena - Umayor, con una inversión total de $12.378 millones.



Esta obra es el resultado de una inversión conjunta del Ministerio de Educación Nacional y el Distrito de Cartagena.

Desde este escenario, el presidente Gustavo Petro reafirmó su compromiso con la educación al declarar que el presupuesto destinado al sector no será reducido, sino aumentado. En un mensaje contundente, el mandatario criticó las decisiones de algunos sectores políticos que han priorizado intereses particulares sobre las necesidades del pueblo al no aprobar en el Congreso de la República la Ley de Financiamiento.

"El presupuesto de la educación no se va a reducir, se va a aumentar. Esto no es solo una cifra, es una decisión de justicia social y una apuesta por cerrar las brechas históricas que han marcado a nuestra sociedad. No permitiremos que se recorten los sueños de nuestros jóvenes", aseguró el presidente Petro.

Al respecto el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, indicó que "lamentablemente en el Congreso de la República hundieron la Ley de Financiamiento, lo que tendrá un grave impacto en las finanzas públicas. A pesar de esta noticia, el presidente de la República ha asegurado que los recursos para la educación deben garantizarse, aunque los recursos de inversión para la primaria, básica y media se verán reducidos, afectando principalmente a los colegios más pobres del país".

Durante el discurso el Presidente Petro también enfatizó en la importancia de que las infraestructuras nuevas sean autogeneradoras de energía para disminuir costos e incluso para obtener ingresos, agregó que la educación no es solo una herramienta de aprendizaje, sino un acto de amor y resistencia por la humanidad.

"La educación es la cultura, la creación, la sensibilidad, la matemática y el arte al mismo tiempo. No es a partir de las armas, ni de los cuarteles, sino del conocimiento y la sensibilidad como lograremos convertir a Colombia en la potencia mundial de la vida que la humanidad necesita."

El presidente finalizó destacando que su prioridad será recorrer el país para inaugurar espacios educativos. "Caminaré; un presidente caminante, para llegar a todos los rincones del país e inaugurar sedes y espacios para la educación de la juventud de Colombia".