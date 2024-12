A planazos, suegro le respondió al yerno que reclamaba la herencia de su hija

El hombre disgustado le respondió con machete en mano.

Un insólito incidente ocurrido en la zona rural de San Marcos, Sucre, ha llamado la atención por la peculiar manera en que un hombre defendió su herencia. Según reportes, el sujeto acudió a la casa de su suegro exigiendo la parte que, según él, le correspondía de la herencia de su esposa. Sin embargo, su reclamo fue recibido con varios planazos en la espalda.

El suegro, visiblemente molesto, dejó claro que no tenía intención de repartir bienes en la vida. “Todavía no me he muerto, y si me muero, no le dejo ni los pájaros del patio”, afirmó, según testigos del incidente.

Puede leer: Desesperado y llorando por no tener para el arriendo, hombre por poco sega su vida

Este hecho es uno más que se suma a los casos de muchas familias, donde las disputas por herencias suelen generar tensiones, conflictos y, en algunos casos, tragedias irreparables. Según expertos en derecho de familia, este tipo de situaciones se originan, en su mayoría, por la falta de comunicación y la ausencia de claridad en la distribución de bienes.

Además: Capturan a profesor señalado de abusar y embarazar a una adolescente de 14 años

En este caso, afortunadamente, el altercado no pasó a mayores, pero evidencia la importancia de manejar estos temas con prudencia para evitar enfrentamientos. Las autoridades locales no reportaron denuncias formales, pero hicieron un llamado a resolver los conflictos familiares mediante el diálogo y, de ser necesario, con asesoramiento legal.