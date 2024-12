Diego, el niño de 9 años que salió de la casa a preguntar la hora de la Novena y apareció muerto

La noticia ha generado rechazo, dolor e indignación.

La tragedia enluta a una familia y conmociona a la comunidad de Pereira, tras la desaparición y hallazgo sin vida de Diego Valencia Camayo, un niño de 9 años que había salido de su hogar el pasado 16 de diciembre para averiguar la hora de una novena navideña en el corregimiento de Caimalito.

Según relató su padre a medios nacionales, Diego salió alrededor de las 9:00 a.m. para dirigirse a la iglesia y planear asistir por la tarde junto a su madre. Sin embargo, al no regresar en el tiempo esperado, la familia intentó comunicarse con él. Aunque lograron hablar brevemente por teléfono, la llamada se cortó y no pudieron volver a contactarlo.

Puede leer: Conductora de aplicación apareció sin vida y con signos de tortura

El menor tenía su celular en el momento de su desaparición, pero cerca de las 5:00 p.m. el dispositivo fue apagado, y su foto de perfil en WhatsApp fue eliminada, lo que generó sospechas de que pudo haber sido robado.

Tras días de angustia, su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa de Caimalito. Las autoridades trasladaron el cadáver a Medicina Legal para determinar las causas de su muerte, ya que su avanzado estado de descomposición dificulta precisar detalles preliminares.

Este caso ha despertado preocupación en la comunidad por la inseguridad y los peligros que enfrentan los niños en el país. Mientras las investigaciones avanzan para identificar a los responsables, familiares y vecinos exigen justicia y mayor protección para los menores.