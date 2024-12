Mujer envió a su hijo conmovedor mensaje tras ser atacada por su expareja

Los hechos sucedieron el pasado 8 de septiembre, cuando la madre del menor salía de un motel con su actual pareja.



El intento de homicidio



Paola Camargo, junto con su pareja salió de un establecimiento de residencias en la barrio Kennedy, Bogotá, juntos se dirigieron al parqueadero para irse en un vehículo color negro, donde los esperaba Jhon Jairo Acuña Salazar, expareja de Camargo y policía activo, quién los atacó con arma de fuego, provocandoles graves heridas.

Acuña tras cometer el intento de homicidio y creyendo que Camargo y su pareja habían fallecido, decidió quitarse su vida. Gracias a la rápida acción del personal de la residencia, quienes se comunicaron con emergencias, la mujer y su pareja fueron encontrados con vida.

Camargo, fue trasladada al Hospital de Kennedy tras recibir cuatro impactos de bala, que le dejó heridas en la cabeza y hombro, “sentí los disparos en mi cara, fueron tres impactos en la cara, uno en el brazo, otro impacto le rozó a mi compañero, a Fernando, con la persona que yo estaba, y él me vio cómo yo estaba botando por la boca sangre. Yo dije ya, me mató, definitivamente me mató y él se mató".

El emotivo audio

Paola Camargo decidió enviarle un mensaje a su hijo, pensando en que ya no sobreviviría al ataque por parte de Acuña, según su relato, al recibir el comenzar a desangrarse en su casa, perdió la conciencia por unos minutos hasta que su acompañante la sacudió, en ese momento, Paola se acordó de sus hijos e intentó comunicarse con el mayor.

"Yo ya veía todo negro, y no pude seguir hablando. Solo le dije: 'Hijo, ven'. Acá, por favor acá, rápido por favor, y ya, no pude seguir”, afirmó Camargo entre lágrimas.