Darwin Beltrán llamó desde la cárcel a la madre de sus hijos para preguntar por ellos

La tragedia que conmocionó a Bogotá el pasado 28 de octubre sigue dejando heridas profundas en la familia de Santiago Esteban y Susan Camila, los dos pequeños de 4 y 7 años, respectivamente, que fueron brutalmente asesinados por su propio padre, Darwin Beltrán.



En medio de su duelo, Paola Ramírez, madre de los menores, ha revelado un nuevo episodio de dolor que ha revivido las heridas de la pérdida. En una entrevista exclusiva, Paola contó que recibió una escalofriante llamada telefónica desde la cárcel, justo el día en que su hija Susan habría cumplido 8 años.

Beltrán, quien cumple condena por el doble homicidio, se comunicó con Paola para preguntarle, con una frialdad que indigna, el lugar exacto donde se encuentran enterrados sus hijos. El asesino aseguró que, una vez salga de prisión, planea visitar las tumbas de sus víctimas.

“Ese sábado me llamó a decirme que si no tenía derecho a saber dónde estaban sus hijos, que él quería saber donde estaban, para que cuando saliera poder irlos a visitar, yo le die que no tenía derecho. No puedo creer que alguien sea capaz de hacer algo así, es como si no tuviera ningún remordimiento por lo que hizo. Me siento violada una vez más", expresó Paola, visiblemente afectada.

Esta nueva revelación ha generado indignación en la comunidad, que sigue exigiendo justicia para Santiago y Susan. La pregunta de Beltrán ha desatado una ola de repudio hacia el asesino, quien demostró una vez más la crueldad de sus actos.