Así es la vida del padre Chucho tras salir de Colombia por amenazas de muerte

Avanza su trabajo en diferentes lugares del país norteamericano

El sacerdote Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre 'Chucho', desató una ola de reacciones en sus seguidores en el mes de julio después de anunciar que se iría de Colombia por amenazas en contra de su integridad.

“Tuve amenazas y prefiero callar, estar en silencio, prefiero tomar distancia y soltar mi tierra como la han soltado muchos. No me voy por miedo, sino las amenazas me llevaron a ir y recibí la propuesta de los Estados Unidos, he estado en Dallas, Washington, Kentucky y ahora voy en La Florida, y allí he recibido el amor de muchos hermanos de Nicaragua, Argentina, México, Uruguay y de pocos y amorosos colombianos. Lo hago por amor al evangelio”, explicó.

El padre, además de destacar por su labor religiosa en los medios, también se volvió popular por organizar misas de sanación y eventos que solían congregar a cientos de personas en la capital en el Santuario Diocesano de la Divina Misericordia.

De igual forma, además de aprovechar la virtualidad, el párroco comenzó a trabajar con diferentes comunidades en Estados Unidos, visitando varios estados y celebrando misas para los feligreses que lo han invitado.

“Se me abre la posibilidad de trabajar con muchas comunidades que me esperan y tantos estados que dicen que los visite. Eso sí, jamás dejaré de ser sacerdote”, resaltó.

A pesar de las amenazas y la distancia, el padre 'Chucho' sigue siendo un líder espiritual para su comunidad en Colombia.