Habla mujer con la que sicarios presuntamente confundieron a hija de pastores en masacre

En algún momento se difundió el rumor de que los asesinos iban por ella.

La masacre ocurrida en Aguachica, Cesar, el 29 de diciembre de 2024, en la que murieron Ángela Natalia Lora Rincón y sus padres, podría haber sido un trágico caso de confusión de víctimas. Sicarios que atacaron a la familia Lora Rincón aparentemente tenían como objetivo a Zaida Andrea Sánchez Polanco, una prestamista de la localidad, quien se encontraba en el mismo restaurante que la familia.

Sánchez Polanco, quien es conocida en la zona y estudia Derecho, ha rechazado enfáticamente las acusaciones que la vinculan con el crimen. En declaraciones públicas, aseguró que no tiene relación con la familia Lora Rincón y aclaró que no se parece a la hija de los pastores, como algunos medios han sugerido. "Me están involucrando injustamente, no tengo nada que ver con esto", expresó.

La joven también negó cualquier vínculo con el narcotráfico y destacó que su ex pareja, Alexander González Pérez, quien fue asesinado días antes, no tenía conexión alguna con el mundo criminal. Por su parte, las autoridades continúan investigando la confusión y trabajan en esclarecer los detalles de este trágico incidente.