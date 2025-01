Otro joven tiene la misma bacteria que Javier Acosta

El país se conmocionó en 2024 con el caso de Javier Acosta, un hincha de Millonarios que, tras enfrentar severas complicaciones de salud debido a una bacteria que le afectaba las piernas, decidió solicitar la eutanasia.



Su historia tocó los corazones de celebridades como Falcao García y Alberto Gamero, quienes enviaron mensajes de solidaridad y elogiaron su valentía. Falcao, incluso, dedicó un gol a su memoria en un partido de Millonarios.

Recientemente, se ha conocido un caso similar en Antioquia, de un hincha del Atlético Nacional, se trata de Alexis Blandón, padre de familia de 38 años que hace 21 años, quedó en silla de ruedas tras un disparo accidental de un fusil durante una visita a un amigo en el ejército.

A pesar de la discapacidad, Blandón continuó con su vida, pero una úlcera derivada de su postura prolongada en la silla de ruedas comenzó a complicarse, “el 9 de diciembre de 2023 yo fui por urgencias y me atendieron en la clínica de Caldas. Estuve un mes y medio en el hospital, donde me pusieron antibióticos y me hicieron curaciones”, indicó Blandón.

En agosto de 2024, los médicos confirmaron que la herida estaba siendo infectada por una bacteria conocida como osteomielitis, la misma que afectó a Javier Acosta y que invade los huesos. Pese a que se le realizaron múltiples cirugías y tratamientos, la infección no cedió, el personal médico le ha mencionado que una posible amputación de sus piernas no garantiza la eliminación de la bacteria, una situación similar a la que vivió Acosta. Los especialistas han sido claros al señalar que no es posible predecir cuánto tiempo más podría vivir, ya que la infección está causando un fuerte dolor físico que requiere medicación constante.

A pesar de la gravedad de su condición, el joven ha optado por no rendirse y continuar buscando alternativas, recientemente, contactó al especialista que trató a Javier Acosta con la esperanza de recibir ayuda, aunque la situación de Alexis es más avanzada, lo que complica aún más su tratamiento.