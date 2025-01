“Estaba envuelto en lonas, amarrado con cuerdas”, novia del montañista que perdió la vida en el Nevado del Tolima

Jois Ramírez, novia de Kevin, ha roto el silencio y ha denunciado presuntas negligencias y maltratos sufridos tras el fallecimiento de su pareja.



Kevin Hernando Bocanegra, de 25 años, falleció el pasado 31 de diciembre de 2024, mientras realizaba un recorrido por la laguna del Encanto a 4.000 metros sobre el nivel del mar, entre Tolima y Quindío, y en áreas del Parque Nacional Natural Los Nevados.

Bocanegra habría arribado hasta el lugar con su pareja Jois Ramírez y su suegra, Julieth Ordóñez con el objetivo de recorrer el parque y despedir el año, aunque el joven ya había recogido diferentes montañas del país, el 31 de diciembre tuvo afectaciones en su salud, aparentemente asociados al mal de altura, como dolor de cabeza, mareo, dolor en el pecho y tos, que finalmente terminó en un paro cardiorrespiratorio.

En una entrevista para el videopodcast ‘Más allá del Silencio’, Jois cuestionó el actuar del guía de la agencia de turismo, quien además era primo de Kevin y los protocolos del Parque Nacional Natural de los Nevados del Tolima para atender emergencias.

Tras la muerte de Kevin en la montaña, su cuerpo fue trasladado a una finca llamada La Primavera, donde tanto ella como su madre, Julieth Ordóñez, fueron tratadas de manera inadecuada, según su testimonio, se les instó a abandonar el lugar junto al cuerpo de su pareja sentimental.

“Como que no me permitían salir y no me decían nada. Así que entró la señora de la cocina, le cojo los brazos con fuerza y le dije ‘se lo prometo que no voy a gritar’. Yo intuí que quizás ellos querían evitar el escándalo porque había mucho turista, yo necesitaba ver a Kevin y ver que estaba bien. Cuando llegamos a la puerta yo me salí, ella me intentó tomar a la fuerza y yo le grité ‘nadie tiene el derecho de esconderme lo que está pasando’. Y cuando volteo a ver, había un establo donde llegaban los arrieros con sus caballos y estaba Kevin envuelto en lonas, amarrado con cuerdas. A mi mamá sí le permitieron ver a Kevin”, afirmó la joven.

Julieth, la suegra de Bocanegra indicó cómo fue ver el cuerpo sin vida de su yerno, “presencie cuando lo meten en unos cartones, en un trapo, como si fuera un animal. Buscan unas lonas, entre ellos se hacen chanzas, se ríen, lo amarran de la peor manera. Yo le rogué a uno de los hombres que verificara si Kevin realmente estaba muerto, a lo que dijo “’Él se murió hace rato mami. ¿No sabía? Más bien deje la bulla, calme a esa niña y váyanse’”.

Ramírez manifestó que incluso le habrían aconsejado irse del lugar, asegurando que el dueño podía tomar represalias, “una persona de la finca nos hace un comentario y nos dice en voz baja, a modo de susurro: salgan de acá, el dueño de estas fincas es muy poderoso y esta situación no va a traer nada bueno, váyanse”.

Finalmente, a las 10 p.m. del 31 de diciembre, Jois y su madre se vieron obligadas a abandonar la finca La Primavera, mientras el cuerpo de Kevin era transportado a lomo de caballo hasta el Valle de Cocora, en Quindío, donde las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver.