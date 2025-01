Polémica entre reina del Carnaval de Barranquilla y hermana de James Rodríguez

Durante la lectura del bando, la reina del carnaval, Tatiana Angulo, aprovechó la ocasión para hacer un comentario en referencia al futbolista James Rodríguez.



El pasado sábado en la noche, se dio inició oficial al Carnaval de Barranquilla 2025, una de las festividades más emblemáticas de Colombia y Patrimonio Cultural de la Humanidad con la lectura del bando, un acto simbólico en el cual, el alcalde la ciudad autoriza oficialmente la celebración y la soberana adquiere poderes para ordenar, mandar y disponer.

Este año se cumplieron 160 años desde la primera vez que una soberana leyó el primer bando, en el cual de manera jocosa se refieren a los hechos pasados durante el año. En ese sentido, Tatiana Angulo Fernández de Castro, como reina del Carnaval de Barranquilla 2025, aprovechó el momento para mencionar al jugador James Rodríguez por rechazar la oferta del Junior para unirse al León de México.

“En este día tan bacano, quiero mencionar al que manda en el Metropolitano. Yo ya me olvidé de lo que está en el pasado, como decimos aquí, pasado pisado, porque yo estoy con papá, sin importar cuál sea el resultado. Para decirlo no necesito motivo ni razón: ¡Junior, siempre estarás en mi corazón! Este año llegaste a tu centenario, y eso solo lo logra un equipo legendario. Solo mira a los jugadores que han vestido tu camiseta, si aquí ha jugado hasta el mismísimo Pibe. Tú tranquilo papá, que no necesitamos a ningún James Rodríguez”, afirmó Fernández.

Dichas afirmaciones no fueron bien recibidas por los seguidores del jugador, en especial de su hermana Juana, quien salió a defenderlo, “Reina, pero en la lectura de tu bando no tenías que mencionar a una persona que tiene libertad de elegir donde trabajar. Uno trabaja donde mejor oferta le hagan. Me parece extraño, que también siendo persona pública, y estando tan expuesta, salgas a hablar de una situación de la cual no conoces el trasfondo o cuál fue la realidad de la situación. Antes que barranquillera eres colombiana, y gústele a quien le guste, James ha hecho mucho por el país. No me estoy metiendo con el equipo (Junior); mi crítica va directamente a ti”.

Finalmente en otro comentario publicado en las redes sociales de Hernández manifestó: “luego por redes exiges respeto por ti. Pero no le estás dando respeto a los demás. PREDICAR Y APLICAR, seguramente el junior no necesita a james es válido, pero el mundo si necesita RESPETO y eso se te olvidó”.