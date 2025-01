Capturan a primo de Sara Michel por desaparición forzada

La desaparición de Sarita Michel Vargas, una niña de 11 años originaria de Sogamoso, Boyacá, ha tomado un giro dramático con la captura de su primo, Juan Carlos Rodríguez, de 23 años, quien es señalado como el principal sospechoso del caso.



La Fiscalía General de la Nación lo presentó ante un juez de control de garantías, acusándolo del delito de desaparición forzada, un cargo que el detenido no aceptó. Tras la audiencia, el juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúan las investigaciones.

"Los elementos materiales probatorios y las evidencias recopiladas por un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional que asumió la búsqueda dan cuenta de que el hoy procesado habría tenido contacto con la niña antes de su desaparición. Sin embargo, ante las preguntas de los funcionarios de policía judicial negó haberla visto", indicó la Fiscalía en un comunicado.

La niña fue vista por última vez el 25 de diciembre de 2024, cuando, tras una discusión familiar, salió de su casa sin dejar rastro. De acuerdo con la versión de su madre, Leidy Tatiana Vega, Sarita salió por el portón de su hogar después de un altercado con parte de la familia paterna. "La vi cuando salió por el portón, pero después de 15 o 20 minutos me di cuenta de que no estaba. Salí a buscarla, pero no la encontré".

El tiempo pasó y la preocupación de la familia creció rápidamente. Las autoridades fueron alertadas, y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió el caso, comenzando la búsqueda de la menor. Durante la investigación, surgieron varias pistas que apuntaban a la posible participación de Juan Carlos Rodríguez en la desaparición de Sarita. Según las autoridades, Rodríguez habría tenido contacto con la niña antes de su desaparición y, en circunstancias no esclarecidas, la habría trasladado en motocicleta hasta la vereda El Ciral, un lugar alejado de la zona urbana de Sogamoso.

A pesar de los testimonios de los investigadores que indicaron la vinculación de Rodríguez en los hechos, el detenido negó en todo momento haber estado con Sarita, y afirmó no haber tenido ningún contacto con ella en el día de su desaparición. No obstante, los elementos materiales probatorios y las pruebas recabadas por el CTI y la Policía Nacional apuntan a que su versión no coincide con las evidencias encontradas durante las pesquisas.

El caso tomó un giro aún más inquietante cuando, el 12 de enero, las autoridades informaron el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en las cercanías de la última ubicación conocida de la niña. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente si el cadáver pertenece a Sarita, los investigadores consideran que podría ser ella debido a la cercanía con el lugar donde fue vista por última vez. "Fue hallado un cuerpo en alto grado de descomposición. El CTI y la Fiscalía están llevando a cabo todas las investigaciones pertinentes para confirmar la identidad", informó Alexander Merchán Cely, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Sogamoso.

Dos días después, el 14 de enero, las autoridades anunciaron que se había encontrado una prenda de ropa que correspondería a la vestimenta de Sarita, lo que aumentó las sospechas de que el cuerpo encontrado pudiera ser el de la niña desaparecida.