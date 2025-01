Novia del joven que murió en el Nevado del Tolima pide respeto por su duelo

La mujer rompió el silencio para responder a las críticas que ha recibido tras la muerte de Kevin Bocanegra el pasado 31 de diciembre en el Parque Nacional Natural de Los Nevados,



En un video compartido en sus redes sociales, Ramírez defendió su comportamiento durante el accidente y expresó su dolor por la pérdida de su pareja y aclaró que no está “monetizando” su duelo, “Yo no estoy monetizando con la muerte de mi pareja. Yo tuve la pérdida más grande de mi vida en ese momento y no tengo por qué salir a explicarles cuál es el proceso de duelo que estoy viviendo para que ustedes me crean. Decidí contar mi historia, cómo la viví y la percibí en ese momento porque fue trágica, porque me pareció indigna”.

Además, afirmó que, junto con su madre y su pareja, se prepararon adecuadamente para el viaje y confiaron en una agencia que, según ella, falló en su responsabilidad. Además, se defendió de los comentarios que la culpan por no haber podido salvar a Kevin, destacando que no tenía la fuerza para cargarlo en ese momento y que no contaron con el socorro necesario.

“Kevin murió por negligencia, no solo del guía y la agencia, sino también del parque y los entes gubernamentales que ignoraron nuestras súplicas de auxilio. Yo también pude haber muerto en esa travesía. No se trata de culparme a mí. Es cuestionar por qué no hubo socorro cuando más lo necesitábamos. Mi trabajo no debería ser el centro de la discusión, aquí lo importante es evidenciar la negligencia que nos llevó a este desenlace”, afirmó la joven.

Así mismo, Ramírez se refirió a su trabajado como creadora de contenido para mayores de 18 años, “estoy acostumbrada a que me estigmaticen, porque llevo mucho tiempo trabajando con el contenido con el que yo trabajo, en mis cuentas personales es donde yo he compartido parte de mi proceso, yo no estoy monetizando, a mí nadie me está pagando, no he trabajado en este tiempo porque no he tenido cabeza”.



Con voz entrecortada, Ramírez concluyó su mensaje pidiendo empatía y respeto durante su proceso de duelo. “Lo importante es que esta tragedia sirva de lección para que no le pase a otra familia”.