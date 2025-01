Denuncian brutal agresión por parte de presuntos policías en estado embriaguez

Según los médicos, su mano presentaba un alto grado de infección debido a las lesiones

Un presunto caso de abuso policial está bajo investigación tras la denuncia de un joven que asegura haber sido amenazado, golpeado e incluso mordido por un hombre que vestía uniforme de la Policía y que, según su testimonio, se encontraba en aparente estado de embriaguez. Los hechos ocurrieron a plena luz del día en La Calera, Cundinamarca.

Según la víctima, la agresión se desencadenó luego de que reclamara a dos hombres con uniforme policial por haber chocado su vehículo, que se encontraba estacionado frente a un restaurante. Tras el impacto inicial, los ocupantes del otro vehículo intentaron darse a la fuga.

“Teníamos mi vehículo estacionado en frente del restaurante, cuando nos fuimos a ir y a lo que estoy en la puerta del piloto abriéndola, siento que un vehículo blanco me embiste por detrás y me extirpa contra mi carro”, narró el joven.

La situación escaló rápidamente cuando, según el denunciante, los presuntos policías descendieron del vehículo portando botellas y mostrando parte del uniforme.

“Yo reaccionó pegándole un golpe al vidrio del carro, ellos se bajan con botellas y veo que portaban a la mitad el uniforme de la Policía”, aseguró.

El testimonio continúa describiendo un ambiente de creciente tensión en el que uno de los presuntos agresores le exigió sus documentos mientras el otro lo amenazaba mostrando un arma de dotación.

“El piloto me empieza a pedir papeles y el copiloto amenazándome me muestra su arma de dotación, yo le hago el reclamo de que tras de que van borrachos me estrellan y enojados, a lo que recibo un cabezazo el cual termina rompiéndome los labios y yo empiezo a escupir sangre”, comentó. .

El joven afirma que la agresión física continuó hasta el punto en que, en medio del forcejeo, su mano terminó en la boca de uno de los presuntos oficiales, quien se negó a soltarla.

“No me soltaba la mano entonces empezó a jalarme la mano a quitarme el pedazo y ya cuando ya me soltó, se subieron al carro y huyeron del lugar como si nada”, concluyó.

Tras el incidente, el joven fue auxiliado por personas presentes y trasladado a un centro médico donde recibió atención y se le informó que su mano presentaba un alto grado de infección. Además de las lesiones físicas, la víctima denunció que su celular fue destruido y su vehículo resultó dañado.

El joven exige respuestas a las autoridades y solicita una investigación exhaustiva del caso. “Quisiera saber qué opina la Policía Nacional al respecto de estos hombres que portando el uniforme de la policía estrellan civiles, los amenazan con su arma de dotación, hacen daños materiales como mi celular y mi carro. Quiero que me den una respuesta”, concluyó.