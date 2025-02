“Me tiene relegada, pensé que llegaba a ser su aliada”: Francia Márquez al presidente Petro

Durante el consejo de ministros, se unió a los reclamos por los recientes nombramientos de Armando Benedetti y Laura Sarabia



En su última intervención en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Francia Márquez dejó claro su rol dentro del Gobierno y sus preocupaciones sobre la situación de seguridad en el Pacífico y los actos de corrupción. Durante su discurso, le reiteró al presidente que es su aliada, no su enemiga, y que está dispuesta a trabajar junto a él para construir un proyecto de Nación, aunque no dejará de señalar lo que considera no está bien.

“Sí, la gente tiene razón cuando dice que me tienen relegada. Yo pensé que llegaba aquí a ser su aliada, y se lo dije, yo soy su aliada, no su enemiga. Vengo a acompañarlo y ayudar a construir un proyecto de Nación”, expresó Márquez.

La vicepresidenta también resaltó que su trayectoria no está ligada a partidos políticos de izquierda o derecha, sino que se ha definido como una activista defensora de los derechos humanos, la vida, la naturaleza y el territorio. En su mensaje, le hizo un llamado al presidente, recordándole que aunque está dispuesta a apoyar el Gobierno, no puede guardar silencio ante lo que considera injusticias.

“Estoy aquí para caminar con usted hasta que usted diga, pero no soy la que viene a obstaculizar un proyecto de país. Tampoco vengo a guardar silencio sobre las cosas que considero no están bien, y se las voy a decir a usted las veces que sea necesario con lealtad y transparencia”, afirmó.