Soldado asesinó a su compañero mientras estaba en videollamada con su familia

La justicia penal militar está a cargo del caso, y el procesado podría enfrentar consecuencias graves.

En las últimas horas, un joven infante de marina de 18 años, identificado como Yorman Andrés Peña Remicio, oriundo de Florencia, Caquetá, falleció en la base de entrenamiento de Infantería en Coveñas, Sucre, luego de recibir un disparo en circunstancias aún por esclarecer. El incidente ocurrió mientras Peña, quien se encontraba realizando el servicio militar, prestaba labores de centinela.

El padre de la víctima, Ramón Peña, relató que en el momento del fatal suceso, estaba en videollamada con su hijo cuando escuchó de repente un disparo. "De un momento a otro escuché el disparo y mi hijo cayó al suelo, desde entonces no volvió a contestar", explicó con voz quebrada. Según su relato, los últimos momentos fueron llenos de desesperación, pues a través de la llamada pudo oír los intentos por salvarle la vida: "Yo escuchaba cuando decían, la cagó m@r¡c@, la cagó... no se muera Peña, no se muera Peña". Puede leer: En Ibagué: mujer usaba de fachada una carretilla de verduras para vender vicio

Peña fue trasladado a un centro médico en Lorica, Córdoba, pero a pesar de los esfuerzos por salvarlo, falleció minutos después. Su padre, entre lágrimas, aseguró que dos compañeros de su hijo podrían estar involucrados en el incidente y pidió justicia. “Mi hijo amaba estar en la marina, solo quería salir adelante y ser una gran persona. No merecía morir así”, expresó.

La investigación ya está en marcha, y tras la captura de Santiago Becerra Martínez, uno de los compañeros de Peña, este asumió su responsabilidad en el homicidio.