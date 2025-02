Joven de 20 años sufrió paros cardíacos al tomar bebida energizante antes de ir al gimnasio

Terminó desmayándose y sufriendo convulsiones

El caso de Jazmín Garza, una joven estadounidense de 20 años, ha conmovido a las redes sociales tras sufrir un paro cardíaco y múltiples complicaciones de salud luego de consumir una bebida energética antes de realizar una rutina de ejercicios en el gimnasio.

Jazmín, quien había adoptado un estilo de vida fitness, se encontraba realizando “peso muerto” cuando comenzó a sentirse mal y se desmayó, sufriendo convulsiones y un paro cardíaco. Gracias a la rápida reacción de su novio, quien inició maniobras de RCP, y la atención de los paramédicos, lograron reactivar su corazón mediante una descarga eléctrica.

La joven, originaria de Texas pero residente en Iowa, sufrió varios paros cardíacos, llegando a estar cinco minutos sin actividad cardiaca en una ocasión. Esto causó una interrupción en el flujo de oxígeno hacia sus órganos, provocando daños severos que requirieron soporte vital para su recuperación. Los médicos informaron a su familia que necesitaría un milagro para sobrevivir sin secuelas.

Jazmín fue conectada a tres tipos de soporte vital diferentes: una máquina ECMO para la circulación sanguínea, diálisis para limpiar sus riñones y un dispositivo para regular sus niveles de oxígeno. Además, se sometió a múltiples procedimientos médicos.

Aunque la joven ya se encuentra en proceso de recuperación, los médicos aún no han determinado la causa exacta de su colapso y de los paros cardíacos. Tras numerosas pruebas, su corazón no mostró ninguna anomalía.

“Cada día me sentía mejor. Me hicieron muchas pruebas cardíacas y todas salieron normales. No tenía antecedentes de problemas cardíacos ni familiares. Los médicos aún no tienen claro qué fue lo que sucedió”, comentó la joven.