Millonarios responde con guante blanco a Cesar Camargo tras su arremetida: ¿quedó mal parado?

Luego de que el el equipo azul se negara a jugar en el estadio Manuel Murillo Toro, el presidente del Deportes Tolima, César Camargo, arremetió contra los jugadores acusándolos de querer sabotear el juego. Como era de esperarse, dicha reacción despertó múltiples opiniones.

Tras el ataque del que fue víctima el jugador Daniel Cataño, por parte de un aficionado del equipo pijao, el equipo expresó su decisión de no jugar el partido por falta de garantías en su seguridad e integridad física. Tras esto, Camargo, reaccionó de manera alterada alegando que esto era un “un boicot al juego” y que además le pediría a la Dimayor que otorguen al equipo local los tres puntos correspondientes.

En sus palabras, “hay dos hechos que son absolutamente reprochables, no puedo hablar mucho más de lo que pasó con el hincha, que se sale de nuestro control y que tendrá que ser judicializado”. “Hay otro hecho que es impresentable que ese sí está bajo el control de los equipos y es que un equipo se retire de la cancha, eso no tiene presentación", “Espero que se tomen las medidas disciplinarias porque no se vale que nos presionen de esa manera”.

Las anteriores afirmaciones despertaron polémica tanto en jugares, cuerpo técnico, hinchas, comentaristas y demás deportistas. No obstante y de manera contradictoria, el capitán del Deportes Tolima, Julián Quiñones, expresó estar de acuerdo con la contundente y definitiva decisión del equipo visitante. Pues, aseguró que las condiciones no eran las adecuadas para iniciar el espectáculo deportivo, “Son cosas que manchan el fútbol, se debe marcar un precedente en todos los estadios... Para mí, está bien que no se juegue. Hoy le tocó a Cataño, mañana puede pasarnos a cualquiera de nosotros”.

Puede leer: En video: hincha enfurecido se metió a la cancha y agredió a Cataño, el jugador lo persiguió y le pegó)

Luego de que el capitán del equipo pijao diera se manifestara frente al bochornoso hecho que ha causado revuelo en el mundo del deporte, por medio de la página oficial de Twitter el equipo de Millonarios agradeció las palabras y el apoyo recibido por parte del jugador rival, quien a pesar de estar en el equipo de Camargo, decidió mostrar su apoyo y solidaridad frente a la agresión del que fue víctima Cataño.

Millonarios FC agredece el mensaje de solidaridad de los jugadores del Deportes Tolima, en cabeza de su capitán Julián Quiñonez, por los hechos ocurridos esta tarde en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. pic.twitter.com/UIS2Wkbso6 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 13, 2023

MÁS NOTICIAS

¿Quién es el hincha que saltó y golpeó al jugador del Millonarios Daniel Cataño?

¡Caos total en el estadio Manuel Murillo Toro! Hinchas de Millonarios agarrados en las tribunas

Salida de Millonarios de la cancha, "es un boicot al deporte y espero que se tomen las medidas disciplinarias", César Camargo

¿Es justa? Esta sería la sanción para Daniel Cataño por responderle a su agresor