Mucho ruido y pocas nueces: ¿Qué sucederá con el Tolima luego del escándalo del domingo?

El bochornoso acontecimiento en el estadio Manuel Murillo Toro generó múltiples pronunciamientos, pero aún no se concretan decisiones al respecto.



La agresión de un fanático del Deportes Tolima sobre el futbolista de Millonarios, Daniel Cataño, quien respondió de igual manera a poco de iniciar el compromiso que estaba pactado entre dichos equipos en el ‘Coloso de la 37’, por la cuarta fecha del ‘Apertura’ 2023, no para de ser tema de debate en las redes sociales.

El suceso se hizo viral el domingo en la noche, y ayer continuaba generando ecos no solo en el Departamento, también en el resto del País. Esto en parte porque se esperaban determinaciones relacionadas con el hecho. Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo nada concreto.

Las expectativas más altas estaban centradas en el pronunciamiento oficial de la Dimayor. No obstante, la máxima rectora del balompié profesional colombiano solamente atinó a decir que “se rechaza cualquier acto de violencia que se desarrolle dentro o en las inmediaciones del terreno de juego”.

Por tal motivo, ratificó “la postura de repudiar los hechos de intolerancia que se presentaron en el estadio Manuel Murillo Toro, los cuales conllevaron a que el equipo arbitral suspendiera definitivamente el inicio del partido”.

Eso sí, la entidad dejó claro que “tales hechos, ya fueron puestos en conocimiento del Comité Disciplinario del Campeonato, único órgano legitimado para conocer y resolver las conductas descritas en los informes y establecer si las mismas configuran o no faltas disciplinarias”.

Así las cosas, habrá que esperar la publicación (posiblemente este miércoles o jueves) de la Resolución Nº 007 de 2023 de la Dimayor, la cual seguramente definirá los castigos para los actores involucrados.

Es muy probable que prohíban el ingreso de público al escenario durante uno o varios partidos, que le impongan multas económicas al conjunto ‘Musical’ y al ‘Embajador’, también se vería afectado el volante de los ‘Albiazules’ y, además, se espera claridad sobre el desarrollo del partido. Algunos piensan que el cotejo será reprogramado, mientras que otros creen que los tres puntos se batallarán en el escritorio.

Nada concreto

La Alcaldía de Ibagué, a través de un comunicado de prensa, contó que realizó un acompañamiento “en el debido proceso” al fanático agresor, Alejandro Montenegro, quien “en aplicación al Decreto 079, del 2012, compilado en el Decreto 1088 del 2015, se le inició un proceso administrativo, a fin de establecer las sanciones que den lugar a la invasión del terreno de juego y la agresión física”, informó Aurelio Reyes, director de Justicia Municipal.

Así las cosas, el texto agregó que el sujeto “podría recibir una multa de 20 a 100 SMLMV, como también la prohibición de ingreso a escenarios deportivos, hasta por cinco años”. Sobre cuándo se conocerá la determinación final, nada se indicó.

Por otro lado, la Secretaría de Gobierno Municipal le envió una boleta de citación a Daniel Cataño, para “comparecer el día viernes 17 de febrero de 2023 a las 9:00 a.m. ante la Inspección Octava Municipal de Descongestión de Policía”, donde “en el desarrollo de la audiencia se deberá exponer sus argumentos y pruebas”, sobre lo acontecido.

Montenegro se pronunció

En un video que circuló a través de las redes sociales, Alejandro Montenegro sostuvo que “me presento ante ustedes a pedir disculpas, de pronto me dejé llevar por las emociones que se viven en un estadio de fútbol. Son emociones que no son correctas, porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia y tenemos que llevar esta fiesta del fútbol en paz”.

Finalmente, dijo que “hago un llamado a la hinchada y los jugadores, a entender que las provocaciones de un lado y del otro terminan de mala manera y dañan lo que es un deporte en el que asisten niños y personas mayores. Un error mío no puede parar un partido y más cuando había las condiciones para que se jugara, y son las consecuencias de los malos actos”.

