“El partido debía jugarse”: Robayo habló sobre el polémico encuentro entre Tolima y Millonarios

Rafael Robayo, ídolo en el Deportes Tolima y Millonarios, expresó su sentir sobre la polémica desatada en el ‘Coloso de la 37’.

La polémica sigue viva. Tras el escandaloso suceso del estadio Manuel Murillo Toro el domingo anterior, las opiniones continúan divididas frente a lo acontecido, especialmente en las redes sociales, donde incluso se desarrollan en vivos para discutir sobre el ingreso del fanático local a la cancha, el ataque sobre Daniel Cataño, la respuesta del futbolista, y la decisión de Millonarios de no disputar el partido con el Deportes Tolima.

De todas las reacciones que han surgido, ha llamado mucho la atención la del mediocampista Rafael Robayo, ya que es un jugador que pasó con éxito por el Vinotinto y Oro, y es ídolo de los ‘Albiazules’.

En una entrevista para Gol Caracol, el bogotano manifestó inicialmente que “el hecho de que ingrese alguien al terreno de juego pasa a nivel mundial; entra gente desnuda, gente a pedir fotos. Pero cuando es una agresión, hay que tratar de sentar un precedente por parte de la Dimayor y la FCF en pro de una tolerancia, para que la gente entienda que es un deporte y que hay que intentar disfrutarlo de la mejor manera”.

El deportista de 38 años aseguró que “el tema no pasa solo por la intolerancia del hincha que somete, sino también lo que uno como jugador tiene que manejar intentando no generar provocaciones o gestos que puedan calentar el ambiente, que termine en agresión como lo que pasó este domingo en el Manuel Murillo Toro”.

Esto lo dijo en referencia a los ademanes que realizó Cataño en su ingreso a la cancha, cuando escuchó los insultos de la hinchada local.

Por eso, Robayo dijo que “lastimosamente, tenemos que saber que al ser protagonistas estamos expuestos a todas estas cosas en cuanto a provocaciones, con rivales, hinchada, y lo tenemos que saber manejar. El tema del partido ya venía candente con la llegada del equipo al hotel, con palabras y gestos. Esto va a sentar un precedente tanto en la seguridad, y la manera en que deban actuar los jugadores”.

El volante, quien por ahora no tiene equipo, afirmó que lo que pasó “me parece algo muy delicado porque Millonarios en algún momento lo vivió en un partido frente al Bucaramanga. El volverlo a vivir es generar una inseguridad para el jugador en la cancha”.

Sobre lo que hizo Cataño, lo comprendió: “La reacción de Daniel, si bien uno como jugador tiene que dar ejemplo, parto en defensa de él porque uno como ser humano también se calienta cuando vive una circunstancia como esa, aunque se sabe que puede ser castigable y todo entra en la calentura del momento de ser agredido sin motivo por parte del hincha. Se tiene que tener más tolerancia por parte de cada uno”.

Y de la suspensión del cotejo, sostuvo que “es un tema complejo, el no disputarlo de una u otra manera genera que se vayan a discusión por los puntos y sanciones en la mesa, y eso va a alargar y darle más importancia a lo que no queremos y no deberíamos, que es la intolerancia del hincha”.

Así las cosas, concluyó que el partido “se debió haber jugado, obviamente con los castigos ejemplares al hincha, a la seguridad del partido por parte del Deportes Tolima, obviamente a Daniel por la reacción y porque eso generó la expulsión.

Sí, se debió jugar, porque al final de cuentas estamos dándole importancia desde otro punto de vista a una agresión que se puede seguir presentando en otros espectáculos”.

Por último, sobre la postura de David Silva y sus compañeros de no competir, afirmó que “actuó como capitán en el momento y él expresa eso de apoyar y sentar un precedente. Es respetable, es su punto de vista, pero para mí se debió jugar y con Millonarios con 10 hombres, porque Daniel salió expulsado y esas son las reglas. El no hacerlo no va a generar un precedente”.

https://digital.elnuevodia.com.co/library

