Capitanes de equipos respaldan a Cataño frente a la Dimayor: “fue agredido por un vándalo en Ibagué”

El día de ayer 16 de febrero la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) se reunió, al tiempo que lo hizo el Comité Disciplinario de la Dimayor.

Este último estudia las posibles sanciones que se deben imponer al estadio Manuel Murillo Toro, al hincha tolimense Alejandro Montenegro y al jugador de Millonarios, Daniel Cataño.

Frente a esto, Acolfutpro se opuso a cualquier medida sancionatoria contra el jugador paisa.

El comunicado es enfático, “Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con nuestro compañero DANIEL CATAÑO, quien fue agredido por un vándalo en el campo de juego del estadio de Ibagué”.

Menciona que, “no aceptamos cualquier tipo de sanción que le llegaran a imponer las comisiones disciplinarias de la Dimayor y de la FCF.”

A su vez, la asociación respalda la respuesta de los jugadores al no jugar el partido “exaltamos la entereza de nuestros compañeros de Millonarios y del Tolima, de tomar la determinación de no jugar el partido por no existir garantías de seguridad.”

Según el comunicado, existe una fuerte preocupación por el nivel de violencia que deben vivir los jugadores en la cancha y a la falta de seguridad.

También, "reclamamos que apliquen sanciones y medidas más drásticas contra los violentos en cualquier rincón del país.”

Asimismo, solicitan una reunión urgente con todas las autoridades deportivas, "con la participación de ACOLFUTPRO se discuta esta problemática y entre todos, generemos una política pública y los mecanismos legales de tipo penal para erradicar de raíz la violencia de nuestro fútbol."

