“Mi mamá y hermanos son mi gran motor” El mes pasado el tolimense debutó en primera división

En cada entrenamiento con Alianza Petrolera, el futbolista tolimense Kevin Oswaldo Torres Rodríguez siempre tiene presente a su familia. Ese es su mayor impulso para seguir mejorando cada día, y con esto conseguir triunfar en la élite, para brindarles todo su apoyo.

Desde hace dos años, este mediocampista y también zaguero formado en la ‘Ciudad Musical’ viajó a Barrancabermeja con las maletas cargadas de sueños, y poco a poco ha comenzado a cumplirlos.

Primero logró debutar en el profesionalismo en el 2021, posteriormente se ganó el derecho de firmar su primer contrato, y recientemente disputó su primer partido en Liga. Ahora su objetivo es afianzarse en la plantilla del equipo principal.

En diálogo con esta redacción, el deportista de 20 años contó que sus inicios “fueron con el profesor Iván Giraldo, en el Club Atlético Juventud Tolima. Él fue mi formador, y prácticamente siempre trabajé con él.

Cuando estuve en la categoría Sub-15 fui cedido a La Cantera para jugar el campeonato nacional, y luego retorné, antes de presentarme en Alianza Petrolera el 21 de febrero de 2021. A partir de ese momento quedé en la Sub-20, y cuando llegó el profe Hubert Bodhert me ascendieron”.

Cabe resaltar que, en enero de 2022, el estratega cartagenero dio el aval para que el ‘Pijao’ se uniera a las prácticas, y un par de meses después, apareció en la lista de convocados para un choque de ‘Copa Colombia’.

“El partido fue ante Jaguares. Apenas tuve 10 minutos, pero fue algo muy especial, ya que esperaba con muchas ansias mi estreno en el profesionalismo. Querían que sumara mis primeros minutos, que conociera la competencia, y eso fue genial”, refirió Torres Rodríguez.

Eso sí, para volver a obtener una oportunidad de esta magnitud, tuvo que pasar un año. Aunque antes recibió una noticia que anhelaba demasiado: La vinculación laboral con la institución ‘Aurinegra’.

“En noviembre de 2022 firmé mi contrato, y eso me puso muy feliz, ya que mi mamá y mis hermanos son mi gran motor. Amo el fútbol, y si a través de él puedo sacarlos adelante, eso será magnífico”, indicó el deportista.

Sobre su entrada a la Liga, el pasado 26 de enero en Tunja frente al Boyacá Chicó, conjunto que venció al suyo 2-0 por la primera fecha, confesó que “lastimosamente no me sentí bien, no fue el partido que yo esperaba. Creo que pesó un poco la altura y la ansiedad, además de que fue el juego inicial del año.

Sin embargo, asumí todo con calma, y luego me fue mucho mejor en el partido de Copa ante Real Santander, el cual ganamos 4-1. Creo que con el paso de los compromisos todo irá mejorando, y así me iré tomando mayor confianza”.

Tras dicho cotejo, Kevin sigue entregándose al máximo en cada práctica, pues asegura que “debo estar en las mejores condiciones para cuando el profesor me tenga en cuenta. Pensando siempre en mi familia, ese es mi mayor impulso para salir adelante”.

DATO: Kevin Torres Rodríguez, tras firmar el año pasado con Alianza Petrolera, su primer contrato como futbolista profesional.

