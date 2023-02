Rebaja de pena para los pijao: gran noticia para la hinchada Vinotinto y Oro luego de la polémica

Deportes Tolima consiguió que la Dimayor redujera considerablemente la sanción que le había impuesto al estadio Manuel Murillo Toro.

remenda ‘bomba’ la que soltó ayer la Dimayor al informar que modificaba la sanción impuesta al estadio Manuel Murillo Toro, justo 24 horas después de haberla ratificado a través de sus canales de comunicación.

Cabe recordar que, tras los hechos acontecidos en el marco de la confrontación entre Deportes Tolima y Millonarios, los cuales llevaron a que se suspendiera el partido, la máxima rectora del balompié profesional colombiano castigó a la ‘Tribu’ con la disputa de cuatro partidos sin público en el ‘Coloso de la 37’.

Esta noticia cayó muy mal en el club ‘Pijao’, especialmente porque tiraba al traste su campaña ‘Creer es Poder’, con la cual consiguió una cifra histórica de abonados: 3.676 personas. Puede que el número no sea tan grande, especialmente si se compara con el de otras ciudades, pero sí superó el promedio anual del equipo, que ronda los 2.500.

Es por eso que la Institución ‘Musical’, en cabeza de su presidente, César Camargo, acompañado de un equipo jurídico, reunió una serie de argumentos de peso para conseguir una rebaja de pena ante la Dimayor.

El miércoles, cuando se conoció la Resolución Nº 009 del Comité Disciplinario del Campeonato, la cual corroboraba la ‘condena’, los hinchas tolimenses no pudieron evitar mostrar su desazón en las redes sociales.

Sin embargo, el ambiente cambió por completo ayer en la mañana, cuando se filtró la imagen de una nueva Resolución, dejando ver que el castigo ahora solamente será para la tribuna oriental, y por tres jornadas.

Lo que sí no se modificó fue la multa, que se sostuvo en 12 millones 760 mil pesos. Además, la Dimayor dejó claro que “contra la presente decisión no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía federativa”.

De igual manera, Deportes Tolima se mostró en acuerdo con la última determinación. Así lo hizo saber César Camargo, en una entrevista ofrecida al Combo Deportivo de Caracol Radio, en Ibagué.

“Esta es una muy buena noticia para el fútbol, porque yo creo que no está bien que se estigmatice al pueblo tolimense. Yo me la juego por mi hinchada, la cual seguirá demostrando que le gusta vivir la fiesta deportiva en paz”, refirió el directivo.

Y agregó que “no era justo que todos pagaran por una sola persona, en un hecho que condenamos. Por eso, desde el punto de vista jurídico, nuestro equipo legal pudo dar la batalla, varios días, sin descanso”.

Camargo aprovechó para decirle a la afición que “lo mejor es tomar esta decisión de una forma mesurada, con prudencia, entendiendo que la prensa capitalina defendió los intereses de Millonarios. Recibimos ataques del uno y del otro, pero aun así manejamos todo con altura, demostrando los hechos y con pruebas”.

Sobre los argumentos utilizados ante la Dimayor, para la apelación de la sanción inicial, el máximo accionista contó que “expusimos que no es lo mismo el ingreso a la cancha de una persona, que la invasión de miles. Tampoco es lo mismo que entrara un hincha armado, a otro desarmado.

No es lo mismo que un jugador haya generado provocación, a que no lo hubiera hecho. Y no es lo mismo recibir una agresión y contestarla, que no haberla respondido. Finalmente, puedo decir que nuestros soportes estuvieron sustentados en la verdad”.

En medio de sus declaraciones, Camargo resaltó que “todo esto ha sido rodeado por una serie de circunstancias que se deben evaluar, y como lo dije, primero que todo debe prevalecer la verdad, porque si ustedes miran, por ejemplo, Cataño está a punto para jugar, y entonces la incapacidad como que finalmente no era de 10 días.

En fin. Lo que sí quiero dejar muy claro, y que no podemos tapar la gravedad del hecho, es que un hincha ingrese a un campo de juego. Eso no nos puede volver a suceder. Por eso mi invitación a toda la afición es a que nunca permitamos que vuelva a ocurrir algo así”.

Informe médico

Deportes Tolima entregó un informe de la actualidad médica de su plantilla, en el cual contó que el extremo Estéfano Arango y el delantero Diego Herazo, ya están habilitados para competir.

Por otro lado, el lateral Jeison Angulo presenta una lesión de ligamento en la pierna derecha. Su incapacidad aún no ha sido determinada.

A su vez, el mediocampista Andrés ‘Topo’ Rentería (lesión en rodilla derecha), el central José Cuenú (inflamación en aductor) y el lateral Nicolás Giraldo (afectación en el gemelo izquierdo) están en la fase final de sus respectivas recuperaciones.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library

MÁS NOTICIAS

Esto dicen sobre el arreglo de la red de semáforos en Ibagué, ¿cuándo funcionarán bien?

Por solo $10.000, podrá ganarse una cena para dos en uno de los mejores restaurantes de Ibagué

Ibagué se prepara para dos jornadas de marcha y movilización: ¿Incidirá en elecciones regionales?