En el podio de los ‘Maestros’: importante resultado de cara a Juegos Nacionales en el billar

El tolimense Henry Díaz se adjudicó el bronce en la competencia que reunió a los mejores 16 billaristas a tres bandas de Colombia.



Con el solo hecho de haber participado, fue importante. Aun así, el tolimense Henry Díaz se proyectó conseguir un resultado positivo en la Tercera Copa de Maestros de billar a tres bandas, la cual se llevó a cabo en Cajicá, Cundinamarca.

Y lo hizo. No le alcanzó para llegar a la gran final, pero sí logró quedarse con el metal de bronce, el cual compartió con el caldense Huberney Cataño, quien también acabó eliminado en las semifinales.

Cabe resaltar que este certamen reunió a los 16 mejores exponentes de esta disciplina en Colombia, quienes fueron divididos en cuatro grupos, integrado por igual número de competidores.

El ‘tacador’ de la ‘Tierra Firme’ contó que “a mí me correspondió la llave dos, en la cual quedé junto con Pedro González, Freddy Prieto y Diego López. El arranque no fue nada bueno para mí, ya que perdí mi primer juego.

Me sentí preocupado, entendiendo que al ser este un certamen corto, debía ganar las otras dos partidas para seguir con vida. Afortunadamente pude dejar atrás ese mal sabor de boca del estreno, y me impuse en los otros compromisos”.

Díaz avanzó hasta los cuartos de final, donde protagonizó la contienda más emocionante de toda la Copa. El ‘Pijao’ tuvo un inicio maravilloso, pues lideraba sin problemas en la sexta entrada con un 20-4. Sin embargo, Luis Martínez, su contrincante, hizo dos series de 10 que apretaron la pizarra.

Henry Díaz, junto con sus compañeros de podio.

“En esa etapa tuve un rival con mucha experiencia. A mí apenas me quedaba un punto para ganar, y a él 14. Aun así, logró arrimarse demasiado, pero no tuvo tranquilidad para rematar, y fue ahí cuando pude concretar lo que me faltaba”, refirió Henry.

De las semifinales, contó que “me tocó con Mauricio Gutiérrez, de la Liga de Bogotá. Se pactó el duelo a 40 puntos, y lastimosamente perdí por cuatro unidades. En este punto, la victoria podía ser para cualquiera. Siento que el nivel era muy alto, y a la vez parejo. Ganaba el que tuviera un mayor grado de concentración. Eso siempre será clave”.

Así las cosas, la finalísima terminó siendo ganada por el verdugo del crédito de Santa Isabel, luego de derrotar a Julio Ayala.

“Uno siempre va a una competencia a ganar. Ya tuve la oportunidad de levantar el trofeo en esta Copa, es algo genial, lo quería volver a hacer, pero lastimosamente no se pudo. Sin embargo, hacer parte de los mejores cuatro mejores billaristas de Colombia me llena de mucho orgullo”, indicó Henry Díaz, quien ahora se alista para nuevos retos.

La siguiente competencia será el Departamental, a disputarse del 11 al 13 de marzo. Allí se otorgarán nuevos puntos para el escalafón del País, previo a la disputa en mayo del Campeonato Nacional (todas las modalidades) en Bogotá.

Luego se vendrá un Grand Prix Internacional en Mendoza, Argentina, pero Díaz indicó que “seguramente no iré, porque ahora es complicado recibir recursos. Yo prefiero hacer la gestión para la Copa Mundo de Portugal en julio, la cual será perfecta como preparación para los Juegos Nacionales”.

Precisamente, de las justas en el Eje Cafetero, dijo que “la idea es aportar nuevamente medalla, como ha pasado en las recientes ediciones. Eso genera algo de presión, pero esta es una competencia especial, y queremos volver a entregarlo todo para ondear en lo más alto los colores Vinotinto y Oro”.

