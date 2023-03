Con ‘pinta’ de finalista: Atlántico será hoy su rival a vencer

Tolima inició con pie derecho su participación en el Zonal Semifinal del Campeonato Nacional de Fútbol Sub-13.



La Selección Tolima Sub-13 de fútbol tuvo un exitoso comienzo en el Zonal Semifinal del Campeonato Nacional de la categoría, el cual se lleva a cabo en Cali, donde tiene como rivales a Valle, Magdalena, La Guajira, Atlántico y Huila.

Cabe resaltar que el elenco de la ‘Tierra Firme’ llegó a esta eliminatoria luego de superar el clasificatorio disputado en el Parque Deportivo de Ibagué, donde terminó invicto.

En territorio vallecaucano, los ‘Pijaos’ se estrenaron con una victoria 3-0 sobre el elenco ‘Samario’, y posteriormente golearon 4-0 a los guajiros.

Aprovechando la jornada de descanso de ayer, el técnico Néstor Cortés dialogó con esta redacción, para entregar su balance de estas dos presentaciones.

“Nosotros trabajamos siempre para tener un buen rendimiento, por eso no es sorpresa este arranque en el hexagonal. Los muchachos han demostrado que son de esos que cuando llegan a la cancha a la hora de competir, se crecen”, refirió el estratega.

Y agregó que “lo mejor de todo es que se ha ganado jugando bien. Eso genera tranquilidad, motiva y pues estamos felices porque ya estamos muy cerca de la clasificación a la ronda final”. Hay que resaltar que de esta llave avanzarán los cuatro primeros a dicha instancia.

Incluso, con estas seis unidades, Tolima tendría asegurado su tiquete. No obstante, el ‘profe’ manifestó que “nosotros queremos ganar todos los partidos. Esa es nuestra apuesta, y lo hemos charlado con el grupo”.

Cortés indicó que “algunos aseguran que es bueno perder, para poder aterrizar un poco y no perder el horizonte. Pero yo nunca podría competir pensando así. Lo que sí me tiene pensativo es cómo podrían afrontar los chicos esa situación, ya que están invictos desde Ibagué. Y es que, al día de hoy, no hemos empezado tampoco perdiendo un juego.

Pero bueno, si llega ese momento, seguramente le daremos manejo. Mi tranquilidad pasa por la forma como ellos asimilan todo. Escuchan bien, son atentos, y de ahí creo que parte todo lo bueno que les está pasando”.

El DT destacó que “el equipo ya vivió un momento complicado, que fue la pérdida por lesión de su capitán (Iván Ávila). Ellos estuvieron fuertes, lo apoyaron y han conseguido acomodarse a esa ausencia. Eso es tener personalidad”.

Otro punto fuerte del onceno Vinotinto y Oro es la seguridad otorgada por el guardameta, Carlos Fierro, quien se ha robado las miradas por sus destacadas actuaciones. “No es una exageración decir que es el mejor arquero de Colombia en su categoría”.

El ‘profe’ reconoce que ese tipo de calificativos los ha escuchado sobre varios de sus pupilos, y por eso guarda mucha precaución con ellos, ya que “a pesar de la corta edad de los chicos, ya se empiezan a asomar los empresarios, y a mí no me gusta que les hablen. Ellos son apenas unos niños, nosotros les explicamos que lo primero es su formación, la competencia que tienen al frente, y ya luego en sus hogares los papás podrán disponer de esos temas”.

Sobre Atlántico, el próximo rival (hoy a la 1:30 p.m.), el técnico dijo que “siempre será un equipo complicado, de talla grande, muy fuerte. Pero bueno, acá prima la inteligencia. Estamos listos para este nuevo reto”.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

