‘Negrón’ anhela hacer historia en otro país: “Seguí en el fútbol por una labor social”

El ex arquero ‘Pijao’, William Arias, busca ayudar a jóvenes talentos con un proyecto deportivo que tiene a cargo.





En el 2008, una de las historias del fútbol profesional colombiano más recordadas fue la compleja situación que debió afrontar el portero juvenil del Deportes Tolima, William Arias, al perder la movilidad de sus piernas.

Afortunadamente el hecho fue pasajero, resultado de una enfermedad conocida como Guillain Barré, la cual consiguió superar con terapias, teniendo que ser muy paciente y, sobre todo, fuerte mentalmente, a pesar de tener tan solo 17 años.

Eso sí, el popular ‘Negrón’ no es recordado en Ibagué exclusivamente por dicho mal. Su personalidad le permitió ganarse el cariño de la hinchada ‘Pijao’, a pesar de que recibió pocas oportunidades de ser titular con el Vinotinto y Oro.

Es por eso que, tras su recuperación, en 2009 se marchó a Rumania, donde compitió con un total de tres escuadras hasta 2013, año en el que regresó al País para unirse a las Águilas Doradas, y luego al onceno ‘Musical’.

Aquí estuvo otra vez como alternante hasta 2016, fecha en la que puso fin a su relación con Tolima, y también con el balompié, temporalmente, pues asegura que “me cansé de la falta de oportunidades. Estaba decepcionado y deprimido”.

El guardameta optó por quitarse los guantes, y por esa época ‘montó’ una panadería en la ‘Ciudad Musical’, ya que se casó con una ibaguereña, con quien tiene dos hijos que son su adoración.

“Me dediqué a los negocios, fue una parte que descubrí que me gustaba, y también le di vida a una fundación (Asociación Consejo Comunitario ‘The Afro and the United World’), la cual abarca varios barrios vulnerables. Además, estuve entrenando con Tolima Real, para no perder la forma, y pues teníamos la ilusión de hacer parte de un segundo club de fútbol de la Región”, contó ‘Negrón’.

En dichos entrenamientos, Arias retomó su cariño por el ‘deporte rey’. “Con los guantes puestos, recordé la enfermedad, y especialmente que aquí aprendí una gran enseñanza de vida. Ese momento difícil me hizo valorar mucho más lo que soy, a mis seres queridos y el entorno deportivo”.

Es así como en 2018 se le dieron las cosas para unirse a las filas de Universidad Cruceña de Bolivia. En el altiplano compitió un año y medio, previo a su desplazamiento a la lejana Camboya. Luego, su destino fue Bosnia y Herzegovina, donde está radicado actualmente.

“Estando en estos países fue que me enteré de su pasado, pero puedo dar fe que ahora todo es distinto. Adaptarme no resultó fácil, pero de a poco conseguí tener una estabilidad competitiva, que es lo más importante para mí, después de todo lo que he vivido”, refirió William, quien está por estos días en la capital de la ‘Tierra Firme’.

De Bosnia, el portero de 32 años sostuvo que “su fútbol está en crecimiento, y por eso se me dieron las cosas, gracias a Dios, para adquirir un equipo, llamado Borac Kozarska Dubica. Yo hasta diciembre hacía parte del club Rudar Prijedor, y ahora estaré tapando para mi propia institución, pues todavía tengo mucho para dar.

Podré jugar sin problemas, ya que Borac será coordinado por la Empresa Social GFIA (Gestión de Futbolistas Integrales). Las proyecciones que tenemos son importantes, y me alegra que el centro de operaciones estará en Ibagué, donde existe mucho talento no solo en referencia a futbolistas, también hay formadores importantes que seguro nos darán una mano”.

‘Negrón’ recalcó que con Borac “todo se trabaja a partir de la fundación (Afroestunitworld), ya que el objetivo es poderle dar una oportunidad a los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Este es el principal motivo que me llevó a seguir en el fútbol, y deseo ver triunfar a muchos chicos sin apoyo”.

