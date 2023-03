Junior también encarará el duelo con mucha presión: más que un ‘tiquete’

Deportes Tolima afrontará hoy en Ibagué un partido trascendental en el campo internacional, donde estarán en juego varios aspectos.

El esperado partido entre Deportes Tolima y Junior, por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana 2023, por fin llegó. Eso sí, cuando se dio a conocer este cruce, nadie contaba con que ambos llegarían a este choque de hoy (7 p.m.) pasando malas horas.

En cuanto al Vinotinto y Oro, tras la salida de algunos jugadores involucrados el semestre anterior en actos de indisciplina, y otros tantos que no rindieron lo que se esperaba, el máximo directivo del Club, César Camargo, optó por una reconstrucción de la plantilla.

Aunque el Presidente del equipo redujo costos, de primera impresión, las caras nuevas generaron expectativas positivas en la afición, la cual tuvo que soportar una temporada final de 2022 para el olvido, que involucró una eliminación humillante en la Libertadores, y quedarse por fuera de la fiesta de los ocho.

Incluso, el cotejo inicial de este año con el América, escuadra a la que se le ganó en Ibagué, dejó un buen sabor de boca. No obstante, desde ese momento los ‘Pijaos’ han disputado cinco partidos por la Liga, y no han conseguido volver a celebrar (dos derrotas y tres empates).

Curiosamente, esas son las mismas cifras que registra el onceno de Barranquilla, el cual generó un ‘boom’ mediático en el rentado nacional al contratar al internacional Juan Fernando Quintero, exfigura del River Plate de Argentina.

En ‘La Arenosa’, y también en otras latitudes del País, muchos aseguraron, sin empezar aún la competencia, que los ‘Curramberos’ serían favoritos para todo lo que afrontarían.

Pero tremenda sorpresa la causada por el equipo del Atlántico, ya que aún no ha podido figurar en el ‘Apertura’, donde marcha en el puesto 15, con los seis mismos puntos que acumula su rival de esta noche en el ‘Coloso de la 37’, el cual se ubica en la casilla 16.

Así las cosas, esta confrontación va más allá de tener en juego un tiquete para la segunda fase de ‘La Otra Mitad de la Gloria’. En el caso de Tolima, ganar le daría un respiro a la plantilla, permitiría al técnico Hernán Torres continuar al frente del proceso, y le significaría un importante ingreso económico a la institución.

Es por eso que este choque se hace tan importante para ‘La Tribu’, la cual no ha contado con buena fortuna hasta ahora, además que se ha visto afectada por el viejo ‘fantasma’ de las lesiones, el cual originó estragos la temporada pasada.

También, este mal momento se debe a que algunos futbolistas no se han conectado, están distantes a la identidad del equipo, y parece que no comprenden lo que el DT desea, o no les gusta. A su vez, el ‘profe’ ha venido tomando algunas decisiones que no le permiten a su elenco consolidarse.

Torres aseguró recientemente que no se rendirá y resaltó que confía en su grupo humano. Por lo tanto, esta contienda será una oportunidad perfecta para retomar el camino, ganarse de nuevo la confianza de la afición y convencer a los que aún no lo comprenden en el equipo, que están defendiendo los colores del ‘nuevo grande’ del fútbol profesional colombiano.

Reacciones en la previa

Hernán Torres, DT del Deportes Tolima: “Mi mensaje para la hinchada es que confíe en este grupo. Déjenlo trabajar, que yo sé que va a conseguir grandes resultados. Este será un partido de toma y dame, pues no habrá espacio para revanchas, así que nosotros vamos por esa clasificación aprovechando que estaremos en casa”.

Arturo Reyes, DT de Junior: “Me preocupan las transiciones de Tolima. Puede hacer varias cosas: Proponerte, o darte espacios y atacarte con transiciones. Tiene hombres para hacer un buen juego. Este es un partido que es como una final. Los jugadores saben que vamos a jugar ante un rival muy difícil”.

