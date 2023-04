Entrena a la espera de poder ser fichado: Nairo no pierde la esperanza

Nairo Quintana mantiene la esperanza de competir este año en un equipo World Tour y, por ende, en una gran vuelta del pedal.



El corredor, que no participa en una carrera por etapas desde el Tour de Francia en julio pasado, del que fue descalificado por usar supuestamente una sustancia prohibida, expresó en diálogo con Espn que continúa entrenando para estar a la altura de los retos cuando logre ser fichado por un equipo.

“Sigo con la esperanza de poder tener un dorsal para carreras importantes este año y el día que se logre será una gran victoria no solo para Nairo sino para toda Colombia y Latinoamérica”, aseguró el corredor de 33 años, quien esta temporada corrió los Nacionales de ruta en Bucaramanga, en los que terminó tercero.

El campeón del Giro de Italia 2014, de la Vuelta a España 2016 y tres veces podio en el Tour galo, comentó que mantuvo conversaciones con la Unión Ciclista Internacional y que puede ser contratado por cualquier escuadra.

“He estado hablando con diferentes personas, he estado teniendo charlas y en este momento, cualquier equipo puede contratarme sin ningún problema. Tenemos que ver que unos equipos ya están completos y eso dificulta mucho, luego no sé si para el Giro o qué competición sea posible”, reflexionó.

Quintana, máximo corredor nacional con más victorias profesionales (51), fue enfático en asegurar que nunca ha hecho trampa en su deporte.

“Estoy tranquilo, no le he robado a nadie, no he matado, tengo mi cabeza tranquila. Estuvimos en los nacionales, quería ganar, venía de una virosis y dije que iba con las ganas y ha sido un podio muy bonito, con corredores en buena categoría. Me da tranquilidad que estoy en buen nivel”.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library



MÁS NOTICIAS:

Cañonazo Salvador: 'El Tanque' salvó un punto ante Millos

¡Urgente! Polémica por jugador de la Selección Colombia: es señalado por abuso sexual

[Video] La tremenda jugada que le hicieron a Linda Caicedo en el Clásico español. “Se la bailaron”