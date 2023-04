“Me gustó todo el plantel” Envigado será el próximo rival de la ‘Tribu’

Terminado el cotejo ante Pasto, ganado 3-1 por el Deportes Tolima en Ibagué, el técnico Hernán Torres manifestó de su escuadra que “me gustó todo el plantel. El equipo estuvo ordenado y jugando bien al fútbol”.

Eso sí, reconoció que “al principio ellos tuvieron varias posibilidades. Eso fue durante unos 10 o 15 minutos en los que no tuvimos la pelota. Sin embargo, después de ese momento la recuperamos, nos activamos y el rival dejó de complicarnos”.

El estratega aseguró que “este fue un triunfo muy importante, ya que le ganamos a un rival directo en la pelea por clasificar a los cuadrangulares. Toda la gloria es para Dios, quien es el que nos guía para conseguir estos logros y superar los momentos difíciles que hemos afrontado”.

De su plantilla, destacó que “Caicedo volvió al gol, eso es gratificante. En el caso de Nieto, viene evolucionando en su fútbol desde su recuperación de esa larga lesión, y Guzmán se ha tomado mucha confianza”.

Sobre la racha positiva de sus atacantes, el DT sostuvo que “yo no puedo decir que es algo mío, no soy un mago, esa es la capacidad de ellos, y de los compañeros que los habilitan. Me gusta tener la cabeza cuadrada pensando en quién meter porque todos están bien, y no como en algunos momentos tiempo atrás, cuando era porque no había quién lo hiciera”.

Sobre la contratación del guardameta brasileño Neto Volpi, ante las lesiones de William Cuesta y Juan Camilo Chaverra, el ‘profe’ comentó que “él ya llegó, está en proceso de exámenes médicos, y si todo sale bien, empezará a entrenar con todos, pero solamente para la Copa Sudamericana, ya que no se puede inscribir en la Liga”.

Por otro lado, un periodista de Ondas de Ibagué le preguntó sobre unas declaraciones extra micrófono que él hizo en Venezuela, las cuales quedaron grabadas y que circularon en redes sociales. Al respecto, Torres, comentó que “sí, se filtró esa información, en la cual dije que él (un comunicador de dicha cadena) estaba desinformado de lo que me preguntó. Soy un ser humano, y me duelen las cosas. Si una persona me está pidiendo la cabeza cada rato, eso no es correcto, porque me parece que este cuerpo técnico ha dado resultados positivos esta temporada, luego de afrontar cinco finales.

No comparto que alguien que apenas está iniciando en su profesión, ya esté pidiendo mi cabeza. Yo vuelvo y repito, no voy a renunciar hasta que el dueño me lo pida. Esa es mi aclaración de lo sucedido. Y sí, estoy ‘tocado’ por esa situación”.

“Debemos pasar página”

Juan Fernando Caicedo, autor de dos goles frente a los ‘volcánicos’, manifestó en rueda de prensa sobre el duelo que se avecina este jueves (3:30 p.m.) como visitante ante Envigado, por la fecha 13 de la Liga, que “todos los partidos son distintos. Se viene un equipo que siempre se hace fuerte en su estadio, con chicos de muy buen ritmo, liderados por un gran estratega. Ahora lo importante es descansar, dejar atrás esta victoria, pasar página y pensar en la preparación de la siguiente confrontación, la cual no será fácil”.

El técnico Hernán Torres se mostró muy satisfecho por la actuación de sus pupilos ante Pasto.

