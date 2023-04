La polémica razón por la que sacaron a James del Olympiacos, ¿sorpresa?

James Rodríguez no seguirá más en el Olympiacos de Grecia, según se conoció por parte del club, en la mañana de este jueves 13 de abril.

La sorpresiva desvinculación se da un día después del partido de semifinal con la AEK Atenas Fútbol Club, en la que no estuvo el colombiano. A pesar de haber sido figura en el equipo, el jugador tomará rumbos diferentes y hoy el club lo despide.

Rodríguez llegó a Grecia el pasado mes de septiembre y aspiraba ganar más de 3 millones de euros al año, de acuerdo al contrato establecido. Tenían una fecha fija de relación hasta junio de 2023, pero su fin allí llegó antes de lo esperado.

¿Por qué salió del Olympiacos?

Según el portal Top10.gr, James Rodríguez no llenó las expectativas del entrenador, José Anigo, quien le dio una gran responsabilidad en el partido contra Panathinaikos, pero el delantero no funcionó de acuerdo a la directriz. Minutos después, Anigo lo retira de la cancha, sustituyéndolo por otro, por lo que genera una molestia reacción del colombiano.

Al día siguiente, el D.T. le habría pedido a James que se disculpara frente a sus compañeros, pero este no quiso y salió de la sede. Al parecer fue donde las directivas para finiquitar su contrato.

I would like to thank everyone for all the time that we have spent together. although we are going our separate ways, I feel that I will always be a member and welcomed in the family of the great port Piraeus. I wish all the best to Olympiacos and every success in the future. pic.twitter.com/BTddkWubiQ