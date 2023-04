¡Gran encuentro! Se vuelven a ver las caras: el partido será a las 4:10 de la tarde

Tras su enfrentamiento en Copa Sudamericana, Deportes Tolima vuelve a recibir al Junior, ahora por Liga.

Hace poco más de un mes, Deportes Tolima y Atlético Junior midieron fuerzas en el estadio Manuel Murillo Toro, en un partido único de clasificación a la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana.

En ese cotejo, el Vinotinto y Oro se impuso por la mínima diferencia, con anotación de Junior Hernández, futbolista que podría retornar hoy a la formación titular del Vinotinto y Oro, cuando se enfrente de nuevo con el conjunto ‘Tiburón’.

Este choque, pactado para las 4:10 de la tarde, se cumplirá otra vez en el ‘Coloso de la 37’, pero ahora en el marco de la jornada 14 del ‘Apertura’ 2023, donde el local buscará no ceder su cupo entre los ochos primeros, mientras que el visitante intentará por lo menos acercarse a este selecto grupo.

Cabe resaltar que, al cierre de esta edición, la ‘Tribu’ era octava con 18 unidades, y los barranquilleros estaban en el puesto 13, con 15 puntos. La diferencia entre los dos es muy corta, lo que los convierte en rivales directos en el propósito de asegurar su estadía en los cuadrangulares.

Ambos conjuntos llegan con bajas sensibles. Deportes Tolima tendrá su principal ausencia en la zona defensiva, ya que Anderson Angulo se lesionó en el choque con Envigado, y en ese mismo encuentro Julián Quiñones, luego de reemplazarlo, recibió una tarjeta amarilla que lo dejó deshabilitado para esta tarde.

Tomando como referencia partidos anteriores, es muy probable que el volante Fabián Mosquera se retrase para acompañar a José Cuenú.

La noticia alentadora correría por cuenta del retorno de Juan David Ríos, quien desde su regreso al equipo después de su recuperación, el onceno de la ‘Tierra Firme’ no perdía, pero ocurrió al no estar presente en el juego con los ‘Naranjas’.

En cuanto a Junior, la principal baja continúa siendo la de su máxima estrella, Juan Fernando Quintero, incapacitado desde hace un mes cuando fue convocado para los amistosos de la Selección Colombia.

Juegos de hoy

2 p.m.: Bucaramanga vs. Medellín

4:10 p.m.: Tolima vs. Junior

6:20 p.m.: Nacional vs. América

8:30 p.m.: Águilas vs. Boyacá Chicó

Boletería

Lateral sur: $30.000

Lateral norte: $30.000

Oriental: $50.000

Occ. General: $70.000

Occ. Numerada: $90.000

Norte visitante: $55.000

Este artículo es de nuestro periódico impreso.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

https://digital.elnuevodia.com.co/library

También lo puede adquirir en físico.

MÁS NOTICIAS

“Este señor cada que nos pita, perdemos” El arbitraje de Jorge Duarte sigue siendo tema de debate

En busca de los Juegos Nacionales: Tolima dirá presente en campeonato federado de boxeo