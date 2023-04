Alcalde de Medellín advirtió que no volverá a prestar el estadio Atanasio Girardot a los hinchas del Nacional

Violentos disturbios entre los hinchas del Nacional y la policía dejaron alrededor de 89 personas lesionadas,36 de ellas son uniformados.El violento suceso causó la suspensión del partido contra el América de Cali. Cuatro de los heridos tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales por la gravedad de sus heridas.

Al respecto, el Atlético Nacional señaló que tomó la decisión de "suspender los beneficios económicos con la barra Los Del Sur" porque "todos los aficionados son igual de importantes y por ello creemos firmemente que nadie debe tener privilegios sobre otros".

Por su parte, el secretario de Gobierno de Medellín, Juan Pablo Ramírez, expresó que todo es “responsabilidad de los directivos del club Atlético Nacional en estos destrozos, en las lesiones de los policías, en jóvenes lesionados y ensangrentados, por la renuencia también de un club a escuchar a su hinchada”.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero,tambien se pronunció ante el hecho y aseguró que no se le volverá a prestar el Atanasio Girardot :“a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”.“No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido”, lamentó.

Partido entre Nacional y América se suspendió por disturbios de la hinchada verde