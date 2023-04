¡Agéndese para ver el partido! El Deportes Tolima se va de ‘cacería’ en el Murillo Toro: enfrentará a Tigre de Argentina

Contenido Exclusivo

​​​​​​​ Deportes Tolima recibe hoy a Tigre de Argentina por Copa Sudamericana.

A partir de las 9 de la noche, en el estadio Manuel Murillo Toro, Deportes Tolima buscará hoy una nueva victoria en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana, cuando enfrente a Tigre de Argentina.

Cabe recordar que, hace un par de semanas, el Vinotinto y Oro se estrenó en la llave D con un importante triunfo (2-0) en Venezuela, sobre Academia Puerto Cabello. A su vez, el once ‘felino’ cayó como local ante Sao Paulo de Brasil.

Precisamente, los del país del ‘Jogo Bonito’ dieron apertura el martes a la segunda jornada haciendo respetar el estadio Morumbí con un 2-0 frente a los ‘Chamos’, quienes lograron aguantar la igualdad hasta el minuto 86.

Así las cosas, los paulistas comandan el grupo con seis unidades, motivo por el cual el Vinotinto y Oro deberá hacerse con los tres puntos en esta fecha para estar a la par del líder, teniendo en cuenta que solamente el primero avanzará de manera directa a los octavos de final, mientras que el segundo tendrá que encarar un ‘play-off’ frente a un eliminado de la Libertadores.

Previo a este choque, una nueva noticia negativa se registró en la plantilla ‘Pijao’, ya que a la larga lista de incapacitados se sumó Julián Quiñones. Todo indica que el capitán quedó descartado por un cuadro viral.

A su vez, Junior Hernández todavía no estaría apto para retornar. El problema es que el futbolista elegido para reemplazando, el tolimense Shean Paul Barbosa, fue convocado por la Selección Colombia Sub-20. Esto implica un nuevo dolor de cabeza para el técnico Hernán Torres Oliveros, quien ha sufrido desde el semestre anterior con esta problemática.

“No tenemos más gente, y por eso yo no tengo paz, no he podido estar tranquilo. Hemos buscando el por qué, ya que esto no suele suceder así no más, de la nada. Estamos en ese proceso de encontrar los motivos, y mientras tanto trabajamos con lo que tenemos, bajando las cargas”, refirió el estratega.

Y agregó que “nunca me había pasado esto como entrenador, pero no por eso puedo salir corriendo. Le estoy poniendo el pecho a la brisa, y también los jugadores que están habilitados para competir. Con lo que tengamos, le aseguro que entregaremos cuerpo, alma y corazón para conseguir los resultados que todos deseamos”.

