La ‘Unión’ hace la fuerza: el importante partido será a las 4:10 de la tarde

Deportes Tolima buscará hoy una victoria en Santa Marta, la cual le permita llegar con esperanzas de clasificación a la última fecha de la fase regular en la Liga.

Para sorpresa de propios y extraños, Deportes Tolima aún está vivo en el ‘Apertura’ 2023. Tras cumplirse todos los compromisos que estaban aplazados en el campeonato, las matemáticas indican que el Vinotinto y Oro no está eliminado.

Las derrotas de Independiente Santa Fe y Alianza Petrolera, a manos de Atlético Nacional y Millonarios respectivamente, así como los empates de Medellín (ante Once Caldas) y Boyacá Chicó (frente a Unión Magdalena), aumentaron las esperanzas de los hinchas más creyentes de la ‘Tribu’.

Así las cosas, el equipo de la ‘Tierra Firme’ quedó en la casilla 12 con un total de 22 puntos, dos menos que los sumados por el octavo, Junior, conjunto que la viene pasando mal debido a los problemas de indisciplina registrados en la plantilla.

Pero no es el único elenco que se encuentra en la disputa de un cupo entre los ocho primeros, y que vive momentos difíciles. Más abajo en la clasificación están Santa Fe, que acaba de despedir al técnico ibaguereño Harold Rivera, y el Medellín, cuyo entrenador David González también fue echado.

Dicho entorno, aunque no asegura nada, sí permite pensar en que además de cumplir con los compromisos propios, se puedan seguir generando resultados favorables para una clasificación que, de concretarse, sería épica.

Eso sí, para conseguirla, está claro que es obligatorio sumar los seis puntos que quedarán en disputa. Por lo tanto, hoy habrá que ganarle sí o sí al Unión Magdalena en Santa Marta, en el cotejo pactado para las 4:10 de la tarde, en el marco de la penúltima jornada del ‘todos contra todos’.

En el papel, la victoria no sería algo imposible, toda vez que el ‘Ciclón Bananero’ es 18 en el certamen, gracias a que apenas registra tres triunfos, además de nueve empates y seis caídas.

De imponerse en el estadio Sierra Nevada, Deportes Tolima también deberá vencer a los ‘Verdolagas’ el próximo miércoles en el ‘Manuel Murillo Toro’, y esperar que, a sus contrincantes directos no les vaya bien, como ha venido ocurriendo.

El entrenador Juan Cruz Real, quien ha podido cambiarle la cara al Vinotinto y Oro desde su reciente llegada, manifestó previo a este choque trascendental que “me siento tranquilo porque el grupo quiere salir del mal momento, se está acoplando y la actitud es la mejor para seguir evolucionando.

Nosotros vamos partido a partido, con el mayor compromiso, enfocados en seguir creciendo en todos los aspectos. Con base en eso, la idea es obtener a la par resultados importantes. Ya al final veremos cómo se dan las cosas, porque justo ahora no hacemos cuentas, sino que nos enfocamos en una transformación”, puntualizó el estratega.

Dato: Jonathan Ortiz será el juez central del partido en Santa Marta, donde será asistido por Wílmar Navarro y Jorge Narváez.

Juegos de hoy

4:10 p.m: Unión vs. Tolima

6:20 p.m: Chicó vs. Millonarios

8:30 p.m: Junior vs. Pereira

