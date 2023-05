Contenido Exclusivo

El Vinotinto y Oro fue el peor equipo de la fase regular en la vigente Liga Femenina de la Dimayor.

Un gran debate se armó a finales del pasado mes cuando Giannis Antetokounmpo, figura de los Milwaukee Bucks, se incomodó cuando en una rueda de prensa le preguntaron si su equipo había fracasado, tras la sorpresiva derrota ante Miami Heat, en el inicio de los playoff de la NBA.

Evidentemente molesto, el deportista cuestionó dicho calificativo, manifestando que no debe ser el término usado cada vez que no se consiguen los objetivos planteados por un equipo, en este caso de baloncesto.

Desde ese instante, las redes sociales explotaron, ya que se generaron voces tanto a favor como en contra de lo dicho por el atleta de alto rendimiento, cuya escuadra era la favorita de la Conferencia Este, pero se vio sorprendida por el último clasificado de la primera fase.

Dicho contexto se trae a colación en este artículo, ya que podría partir como punto de reflexión para tratar de analizar el balance final del Deportes Tolima en la Liga Femenina de la Dimayor 2023, certamen donde realizó una campaña para el olvido.

Tal vez la escuadra de la ‘Tierra Firme’ no estaba entre las cuentas de nadie para pelear el título. Pero tampoco se veía como el conjunto que terminaría en el puesto final de la tabla general de posiciones.

Es la peor actuación de su historia desde que se creó el campeonato. Y no es para menos, ya que de 48 puntos que hubo en disputa, apenas logró sumar dos, resultado de igual número de empates.

Eso significa que, de los 16 compromisos que afrontó, perdió 14. Era el onceno que cada rival tenía planillado para sí o sí, quedarse con la victoria. Solamente Junior y Cortuluá no pudieron vencer a las ‘Pijaos’.

Lo que mal empieza…

El fútbol femenino aún no es visto con respeto en Colombia, partiendo por la misma Dimayor, y desde ahí todo inicia mal. Como es prácticamente una obligación para la mayoría de clubes del rentado nacional masculino, es poco el empeño que se pone sobre los conjuntos integrados por mujeres.

En Deportes Tolima no ha sido la excepción. La plantilla se elige con poca inversión económica, y de paso se arma con escaso tiempo, lo que a la postre lleva a tener una rápida preparación de cara a la competencia.

En esta ocasión se le apostó al talento de la Región, pero al no existir un proceso serio, es normal que el rendimiento sea bajísimo. Además, hubo dificultades internas, al parecer sobre el manejo del grupo.

Al no contar con una licencia exigida por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Dimayor, el entrenador John Agudelo se tuvo que ausentar un par de cotejos del banquillo, motivo por el cual llegó Carlos Castro para comandar el equipo.

El ambiente no era el mejor, ya que el estratega explotó pronto manifestando que “si hay una niña que se desvíe, ya se van desviando como siete u ocho, entonces el trabajo que usted hace se cae, porque ellas manejan más el corazón, que la razón.

Yo les explicaba a ellas que yo en los partidos tuve muchos problemas con compañeros. En mi posición, yo no hablaba con ellos, pero en la cancha me mataba por ese compañero porque necesitábamos ganar nuestro sueldo. Las mujeres no, si una no se habla con la otra, no se pasan el balón”.

Con el retorno de Agudelo se pensó que la marea bajaría. No obstante, también sacó trapitos al sol, en una rueda de prensa, comentando que “Deportes Tolima está participando en el torneo profesional de fútbol femenino, pero no está compitiendo”.

Poco después, en el marco de la fecha 11, el Vinotinto y Oro hizo oficial la salida del DT de la ‘Tierra Firme’, y anunció que el ex portero Freddy ‘Chito’ Torres se pondría al frente en los seis duelos que quedaban por disputar.

Lastimosamente, nada cambió, las ‘Musicales’ acumularon solamente derrotas hasta el cierre, y se despidieron sin pena ni gloria de la Liga, tal y como lo hicieron sus pares masculinos, aunque con cifras peores. ¿Fracaso?

Las clasificadas

Terminada la fase regular; América, Santa Fe, Atlético Nacional, Pereira, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Industriales (Cortuluá) y La Equidad fueron los conjuntos clasificados a los cuartos de final de la competición.

Millonarios y Junior, equipos que estaban llamados a ser protagonistas, se ‘ahogaron’ cerca de la orilla y se perderán la segunda ronda, la cual será de ida y vuelta, comenzando este lunes. A continuación, presentamos las llaves:

Industriales vs. Santa Fe

Cali vs. Pereira

La Equidad vs. América

Medellín vs. Nacional

MÁS NOTICIAS:

“El equipo mostró lo que queremos mejorar”

Qué orgullo: Santiago Buitrago ganó ‘etapa reina’ del Giro